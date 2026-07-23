Novo filme de Wagner Moura e +: o que estreia na Netflix em agosto

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Fãs de filmes e séries terão um prato cheio no mês de agosto na Netflix. Entre as principais estreias da plataforma de streaming tem o novo filme de Wagner Moura (‘O Agente Secreto’), ‘A Última Casa’, e a quinta temporada de ‘Outer Banks’.

Abaixo, o Cineinsite A TARDE separou os principais lançamentos da Netflix para o próximo mês. Confira:

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FILMES

A Última Casa (7 de agosto)

Estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, o filme acompanha uma família trancada misteriosamente na própria casa. Eles precisam se unir para sobreviver à escassez de recursos e à força sombria que a mantém presa.

Nando Entre Dois Mundos - Um Filme Sintonia (12 de agosto)

O longa é um spin-off da série 'Sintonia' e mostra Nando (Christian Malheiros) dividido entre a vida em família e suas obrigações com o mundo do crime. Ele precisa fazer uma escolha impossível: a quem ele deve sua lealdade total?

Quinze Dias - (19 de agosto)

Em Quinze Dias, Felipe (Miguel Lallo) é um garoto gordo e tímido, que sofre bullying na escola e mal pode esperar as férias para se dedicar inteiramente aos seus hobbies: livros e séries. Porém, as coisas fogem de controle quando a sua mãe informa que eles irão hospedar o vizinho, Caio (Diego Lira), enquanto os seus pais viajam.

O Homem que Sussurra (28 de agosto)

Após o desaparecimento do filho, um viúvo precisa pedir ajuda ao próprio pai: um detetive aposentado que prendeu o assassino em série ligado a esse novo caso. O filme tem Robert De Niro, Adam Scott e Michelle Monaghan no elenco.

Não Deseje Boa Sorte (14 de agosto)

Sophie Birenbaum está pronta para brilhar no musical da escola. Mas a situação complica quando ela precisa enfrentar mais drama dentro de casa do que em cima do palco.

SÉRIES

Cem Anos de Solidão - Parte 2 (5 de agosto)

Naquele instante, as chaves de Melquíades foram reveladas a Aureliano Babilônia: o primeiro da estirpe está amarrado a uma árvore e o último está sendo comido pelas formigas.

Outer Banks - Temporada 5 (20 de agosto)

Após perderem um integrante do grupo, os Pogues buscam vingança e redenção na procura por um artefato roubado que tem o poder de mudar o destino deles.

Sua Mãe Te Conhece? (26 de agosto)

Neste novo reality, nove mães observam os filhos adultos e apostam nas escolhas que eles fazem, colocando seus laços familiares à prova.