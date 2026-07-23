Só 8 episódios: a série escondida na Netflix para esta quinta (23/07)

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Estamos no meio da semana e, depois de mais alguns dias de trabalho ou estudo, muita gente procura uma série envolvente para relaxar sem precisar assumir um compromisso de várias temporadas.

Nesse cenário, Assassinato na Casa Branca, da Netflix, surge como uma excelente escolha para esta quinta-feira, 23. Lançada em 2025, a produção tem apenas oito episódios, duração total de pouco mais de sete horas e combina suspense, humor e investigação em uma trama que acabou sendo ofuscada pelos lançamentos seguintes da plataforma.

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Com 84% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a série entrega uma história repleta de reviravoltas, personagens marcantes e um mistério que prende a atenção do início ao fim.

Um assassinato transforma a Casa Branca em cenário de caos

Tudo começa durante um banquete diplomático na Casa Branca, quando um assassinato interrompe completamente o evento.

Em vez de acompanhar apenas figuras do alto escalão político, a trama volta os holofotes para os funcionários da residência oficial, que passam a integrar uma investigação cercada de segredos.

A excêntrica detetive Cordelia Cupp (Uzo Aduba) assume o caso ao lado do agente do FBI Edwin Park (Randall Park).

Enquanto tentam descobrir quem matou o secretário-geral A.B. Wynter (Giancarlo Esposito), os investigadores precisam lidar com dezenas de suspeitos, cada um escondendo informações que podem mudar o rumo da investigação.

Shonda Rhimes aposta em mais um suspense envolvente

Responsável por sucessos como Grey's Anatomy, Bridgerton e Inventando Anna, Shonda Rhimes volta a apostar em um projeto que mistura entretenimento e personagens carismáticos.

Criada por Paul William Davies e inspirada livremente no livro Por Dentro da Casa Branca, de Kate Andersen Brower, a série parte de uma pergunta simples, mas eficiente: o que aconteceria se um assassinato acontecesse dentro do endereço mais famoso dos Estados Unidos?

Mistério, humor e referências aos clássicos do gênero

Embora tenha como base um caso de homicídio, a produção foge do suspense tradicional ao apostar em uma narrativa leve e repleta de humor.

A história faz referências a obras clássicas e modernas do gênero "quem matou?", como Disque M para Matar, O 3º Homem e Entre Facas e Segredos, mas constrói uma identidade própria graças ao tom irreverente, ao elenco e aos personagens exagerados que tornam cada interrogatório imprevisível.

Outro destaque é a atuação de Uzo Aduba, vencedora de três Emmys, que entrega uma Cordelia Cupp carismática, excêntrica e inteligente, funcionando como o principal elo entre humor e investigação.

Apenas 8 episódios para maratonar durante a semana

Um dos maiores atrativos da produção é justamente sua duração. São oito episódios, com média de 55 minutos cada, totalizando uma maratona de menos de oito horas.

Isso faz da série uma ótima opção para assistir ao longo da quinta-feira à noite ou dividir entre os dias restantes da semana, chegando ao fim antes do fim de semana.

Vale a pena?

Sim. Assassinato na Casa Branca é uma ótima recomendação para quem gosta de séries enxutas, mistérios inteligentes e histórias cheias de reviravoltas.

Mesmo tendo sido lançada em 2025 e ficando esquecida após a chegada de novos títulos da Netflix, a produção continua oferecendo uma combinação eficiente de suspense, comédia e investigação, sustentada por um elenco afiado e um mistério capaz de prender a atenção até o último episódio.

Com ótima recepção da crítica, a série desconhecida é uma excelente escolha para aproveitar o tempo livre desta quinta-feira.