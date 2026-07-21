Só 7 episódios: série esquecida na Netflix para maratonar em uma tarde

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A terça-feira chegou e, em meio à correria da semana, encontrar uma série envolvente para assistir no tempo livre pode ser a melhor forma de escapar da rotina.

Para quem procura uma produção diferente do habitual, Um Homem da Flórida é uma opção que merece uma segunda chance. Lançada pela Netflix em 2023, a série acabou ficando esquecida em meio ao grande volume de estreias da plataforma, mas entrega uma trama repleta de suspense, ação, humor e reviravoltas.

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Com sete episódios, que variam entre 42 e 55 minutos, a produção tem duração total de pouco mais de seis horas, tornando-se ideal para maratonar em uma tarde de folga ou aproveitar algumas noites durante a semana sem precisar investir muito tempo.

Pouco conhecida dentro do catálogo da Netflix, a série pode surpreender quem gosta de histórias imprevisíveis e personagens envolvidos em situações cada vez mais perigosas.



Uma missão simples que sai completamente do controle

A história acompanha Mike Valentine (Edgar Ramírez), um ex-policial da Filadélfia que tenta reconstruir a vida após enfrentar problemas com jogos de azar.

Sua rotina muda quando um chefão da máfia o convence a voltar para a Flórida, estado onde nasceu e que faz questão de evitar. A missão parece simples: encontrar Delly West (Abbey Lee), namorada desaparecida do criminoso.

No entanto, a investigação rapidamente se transforma em uma sequência de acontecimentos caóticos, colocando Mike diante de personagens perigosos, segredos inesperados e situações que fogem completamente do controle.

Mistura ação, suspense e humor ácido

Um dos diferenciais da produção é a forma como combina suspense policial com momentos de comédia.

O título da série faz referência ao famoso meme norte-americano "Florida Man", conhecido por reunir notícias envolvendo crimes inusitados protagonizados por moradores do estado da Flórida. Essa inspiração ajuda a construir uma narrativa repleta de acontecimentos absurdos, mas que nunca abandona o mistério principal.

Ao longo dos episódios, a história equilibra investigação, perseguições, violência e humor, mantendo um ritmo acelerado que incentiva a maratona.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Edgar Ramírez, a série reúne um elenco formado por Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Emory Cohen, Clark Gregg, Judy Reyes, Paul Schneider, Lex Scott Davis, Otmara Marrero e Sibongile Mlambo.

A produção tem como showrunner Donald Todd e conta ainda com Jason Bateman entre os produtores executivos, ao lado de Michael Costigan e Miguel Arteta.

Recepção dividiu crítica e público

Embora tenha passado praticamente despercebida entre os críticos e sido ofuscada pelos diversos lançamentos da Netflix em 2023, Um Homem da Flórida encontrou uma recepção mais positiva entre o público.

No IMDb, a produção registra nota 6,7, mostrando que conquistou espectadores em busca de uma série leve, divertida e cheia de reviravoltas, mesmo sem alcançar grande repercussão na plataforma.

Vale a pena?

Sim. Um Homem da Flórida é uma ótima escolha para quem procura uma série curta, envolvente e pouco conhecida, com doses equilibradas de suspense, ação, mistério e humor.

Com apenas sete episódios e pouco mais de seis horas de duração, a produção é perfeita para aproveitar um dia de folga ou transformar qualquer noite da semana em uma maratona repleta de adrenalina.