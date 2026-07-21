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Só 7 episódios: série esquecida na Netflix para maratonar em uma tarde

Produção pouco conhecida mistura suspense, ação e humor em uma história cheia de segredos

Beatriz Santos
Por
Essa série esquecida da Netflix vai salvar sua semana do tédio
Essa série esquecida da Netflix vai salvar sua semana do tédio - Foto: Divulgação

A terça-feira chegou e, em meio à correria da semana, encontrar uma série envolvente para assistir no tempo livre pode ser a melhor forma de escapar da rotina.

Para quem procura uma produção diferente do habitual, Um Homem da Flórida é uma opção que merece uma segunda chance. Lançada pela Netflix em 2023, a série acabou ficando esquecida em meio ao grande volume de estreias da plataforma, mas entrega uma trama repleta de suspense, ação, humor e reviravoltas.

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Com sete episódios, que variam entre 42 e 55 minutos, a produção tem duração total de pouco mais de seis horas, tornando-se ideal para maratonar em uma tarde de folga ou aproveitar algumas noites durante a semana sem precisar investir muito tempo.

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MUITO SUSPENSE!

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Pouco conhecida dentro do catálogo da Netflix, a série pode surpreender quem gosta de histórias imprevisíveis e personagens envolvidos em situações cada vez mais perigosas.

Uma missão simples que sai completamente do controle

A história acompanha Mike Valentine (Edgar Ramírez), um ex-policial da Filadélfia que tenta reconstruir a vida após enfrentar problemas com jogos de azar.

Sua rotina muda quando um chefão da máfia o convence a voltar para a Flórida, estado onde nasceu e que faz questão de evitar. A missão parece simples: encontrar Delly West (Abbey Lee), namorada desaparecida do criminoso.

No entanto, a investigação rapidamente se transforma em uma sequência de acontecimentos caóticos, colocando Mike diante de personagens perigosos, segredos inesperados e situações que fogem completamente do controle.

Mistura ação, suspense e humor ácido

Um dos diferenciais da produção é a forma como combina suspense policial com momentos de comédia.

O título da série faz referência ao famoso meme norte-americano "Florida Man", conhecido por reunir notícias envolvendo crimes inusitados protagonizados por moradores do estado da Flórida. Essa inspiração ajuda a construir uma narrativa repleta de acontecimentos absurdos, mas que nunca abandona o mistério principal.

Ao longo dos episódios, a história equilibra investigação, perseguições, violência e humor, mantendo um ritmo acelerado que incentiva a maratona.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Edgar Ramírez, a série reúne um elenco formado por Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Emory Cohen, Clark Gregg, Judy Reyes, Paul Schneider, Lex Scott Davis, Otmara Marrero e Sibongile Mlambo.

A produção tem como showrunner Donald Todd e conta ainda com Jason Bateman entre os produtores executivos, ao lado de Michael Costigan e Miguel Arteta.

Recepção dividiu crítica e público

Embora tenha passado praticamente despercebida entre os críticos e sido ofuscada pelos diversos lançamentos da Netflix em 2023, Um Homem da Flórida encontrou uma recepção mais positiva entre o público.

No IMDb, a produção registra nota 6,7, mostrando que conquistou espectadores em busca de uma série leve, divertida e cheia de reviravoltas, mesmo sem alcançar grande repercussão na plataforma.

Vale a pena?

Sim. Um Homem da Flórida é uma ótima escolha para quem procura uma série curta, envolvente e pouco conhecida, com doses equilibradas de suspense, ação, mistério e humor.

Com apenas sete episódios e pouco mais de seis horas de duração, a produção é perfeita para aproveitar um dia de folga ou transformar qualquer noite da semana em uma maratona repleta de adrenalina.

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