Puxador de bonde do PCC em SP é preso escondido no Subúrbio Ferroviário

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Um homem apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa com atuação em São Paulo, foi preso na tarde desta quinta-feira, 23, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A captura foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar (Paripe).

Identificado como Adilson Antonio de Lima, o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto e, conforme as apurações, teria histórico de atuação como organizador de “bondes”, grupos de criminosos formados para realizar ataques contra integrantes de facções rivais, no estado de São Paulo.

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De acordo com as forças de segurança, Adilson teria tentado se esconder na capital baiana. Ele foi localizado na localidade do Alto das Pontes, no bairro de São Tomé de Paripe.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Polinter, onde os mandados judiciais foram cumpridos pela Polícia Civil.