Bahia acerta venda de joia de R$ 579 milhões para clube de Portugal

O Esporte Clube Bahia acertou a saída em definitivo do goleiro Arthur Jampa. Aos 18 anos, o jogador deixa o Esquadrão para defender o Torreense, equipe que disputa a segunda divisão de Portugal, de acordo com informações do portal A TARDE.

Revelado pelas categorias de base do Tricolor, Arthur Jampa era visto pela torcida tricolor como uma das principais promessas da posição no clube. Ao longo da formação, o arqueiro acumulou convocações para as seleções brasileiras de base, integrando uma geração que também contou com nomes como Ruan Pablo e Dell.

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O goleiro fez parte do elenco campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-17 e também esteve entre os convocados para a disputa da Copa do Mundo da categoria, ambas as competições realizadas em 2025. Apesar do currículo nas categorias de base e do reconhecimento em nível nacional, o atleta perdeu espaço no Bahia nos últimos meses e não tinha projeção para integrar o elenco profissional do clube, conforme apurou o portal A TARDE.





Em 2024, o goleiro assinou seu primeiro contrato profissional com o Bahia, com vínculo válido até o fim de 2027. Na ocasião, a multa rescisória para clubes do exterior foi fixada em 100 milhões de euros, valor equivalente a R$ 579 milhões na cotação atual.





A transferência do atleta foi inicialmente divulgada pelo perfil Base do Esquadrão.





Bahia mantém percentual de futura venda

Mesmo negociando o jogador em definitivo, o clube baiano manteve parte dos direitos econômicos de Arthur Jampa. Segundo apuração da reportagem, o Bahia permaneceu com cerca de 50% dos direitos do atleta, o que permitirá ao Esquadrão lucrar em uma eventual transferência futura.





Trajetória vitoriosa na base tricolor



Natural de João Pessoa, na Paraíba, Arthur Jampa chegou ao Bahia em 2021 e encerra sua passagem pelo clube com três títulos conquistados pelos Pivetes de Aço. O goleiro levantou o troféu do Campeonato Baiano Sub-17 em 2024 e também foi bicampeão estadual Sub-20, com as conquistas das edições de 2024 e 2025.

Goleiro já anunciou sua saída nas redes sociais



Nesta sexta-feira, 24, o goleiro Arthur Jampa anunciou o fim da sua passagem pelo Bahia. Em seu texto de despedida, o arqueiro agradeceu ao Esquadrão pelo acolhimento desde os 13 anos.



