Rogério Ceni revela plano com Alejo Véliz e Willian José no Bahia

Alejo Véliz está à disposição do técnico Rogério Ceni para o próximo compromisso do Esporte Clube Bahia. Nesta quarta-feira, 22, o atacante teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e deve fazer sua estreia oficial pelo clube neste domingo, 26, diante do Corinthians.

Naturalmente, o novo camisa 9 surge como uma opção a Willian José, seja para iniciar a partida como titular ou para entrar no decorrer do confronto. No entanto, uma dúvida surge: os dois centroavantes podem atuar juntos? A possibilidade ganha força diante da baixa produção ofensiva dos atacantes de beirada do Bahia na temporada 2026.

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Para Rogério Ceni, a resposta é positiva. Segundo o treinador, Alejo Véliz e Willian José podem, sim, dividir o setor ofensivo, principalmente pelas características distintas dos dois jogadores.





Na última sexta-feira, 17, durante entrevista coletiva após o retorno oficial do Bahia aos gramados, contra a Chapecoense, o técnico tricolor afirmou que é possível utilizar “dois noves” em determinadas situações.





Willian José e Alejo podem jogar juntos? Sim Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ceni vê força aérea como trunfo da dupla



O treinador explicou que, em alguns jogos, especialmente na Arena Fonte Nova, a utilização dos dois centroavantes pode oferecer maior poder de jogo aéreo ao Bahia. A ideia seria combinar um atacante com maior capacidade de flutuação e outro com presença mais constante dentro da área, criando uma alternativa para o setor ofensivo.





“Em determinados jogos, especialmente em casa, porque dão um poder de jogo aéreo maior, assim como Willian e Everaldo também podem. (...) Sem dúvidas, é possível, com uma combinação de um jogador flutuando e outro entrando na área”, afirmou.





Alejo tem característica diferente de Willian José



Ceni também destacou as diferenças entre Alejo Véliz e Willian José, explicando como os estilos dos dois centroavantes podem favorecer uma possível parceria no ataque.





Segundo o treinador, o argentino é um jogador mais fixo, com maior presença dentro da área, enquanto Willian José possui uma característica mais móvel, participando mais da construção das jogadas.





“(Alejo) É um jogador mais de área, um camisa 9. Não é um atleta de tanta flutuação, mas, sim, um jogador que busca estar presente na área quando as jogadas são construídas. Sabe jogar, sabe fazer a parede, mas não tem a característica, por exemplo, do Willian, que é um jogador mais flutuante e de bom trato com a bola fora da área. Ele sabe fazer isso, mas não com a mesma qualidade do Willian”, explicou.



