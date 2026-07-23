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PREPARAÇÃO

Juba volta e zagueiro evolui antes de duelo do Bahia com Corinthians

Lateral voltou aos treinos, enquanto Marco Moreno avançou na preparação física

Téo Mazzoni
Por
Juba se aproxima do retorno, e Moreno ganha ritmo no CT.
Juba se aproxima do retorno, e Moreno ganha ritmo no CT. - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, o Esporte Clube Bahia voltou aos trabalhos nesta quinta-feira, 23, no CT Evaristo de Macedo, com foco na preparação para o confronto diante do Corinthians, pela sequência do Campeonato Brasileiro. A atividade foi marcada pela presença de dois atletas: Luciano Juba e Marco Moreno.

Fora do duelo contra o Atlético-MG por suspensão e em fase final de transição após a lesão sofrida antes da pausa para a Copa do Mundo, Luciano Juba participou normalmente de todas as atividades com o restante do elenco tricolor. O lateral-esquerdo tem retorno previsto para a partida contra o Corinthians.

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Contratado no início de julho, o zagueiro espanhol Marco Moreno também avançou na preparação. O defensor realizou parte do treinamento junto ao elenco tricolor, enquanto segue em processo de recondicionamento físico para atingir a melhor condição.

Ramos Mingo vira preocupação após dores no quadril


Apesar das novidades positivas, o Bahia também teve uma baixa na reapresentação. O zagueiro Ramos Mingo, que deixou o jogo contra o Atlético-MG no intervalo após sentir dores na região do quadril, não participou da atividade no campo e permaneceu em tratamento.

Além dele, Caio Alexandre e Léo Vieira também seguem sob cuidados do departamento médico do clube.

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Bahia volta a campo contra o Corinthians pelo Brasileirão


O Bahia volta a campo neste domingo, 26, quando enfrenta o Corinthians pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica de Rogério Ceni aguarda a evolução dos atletas para definir a lista de relacionados para a partida.

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Esporte Clube Bahia Luciano Juba Marco Moreno

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