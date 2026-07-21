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Bahia perde Mingo por lesão no intervalo do duelo com o Atlético-MG

Zagueiro argentino sentiu dores na região do quadril e foi substituído por Marcos Victor

Téo Mazzoni
Por
Ramos Mingo deixou a partida contra o Atlético-MG no intervalo após sentir dores na região do quadril
Ramos Mingo deixou a partida contra o Atlético-MG no intervalo após sentir dores na região do quadril - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ganhou uma preocupação importante durante a partida contra o Atlético-MG, na noite desta terça-feira, 21, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O zagueiro Ramos Mingo não retornou para o segundo tempo após sentir dores na região do quadril em um lance ainda na etapa inicial.

Sem condições de permanecer em campo, o defensor argentino foi substituído no intervalo. Para recompor o sistema defensivo, o técnico Rogério Ceni acionou Marcos Victor, que passou a formar a dupla de zaga ao lado de David Duarte.

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Na volta das equipes ao gramado, Mingo foi visto deixando o túnel de acesso ao campo mancando e já sem as chuteiras. O zagueiro seguiu para o banco de reservas, onde permaneceu acompanhando o restante da partida.

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Até o momento da publicação desta matéria, o Bahia era derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV. O único gol do confronto havia sido marcado pelo zagueiro Ruan Tressoldi, ainda no primeiro tempo.

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Tags

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Ramos Mingo

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