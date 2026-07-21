Bahia perde Mingo por lesão no intervalo do duelo com o Atlético-MG

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Bahia ganhou uma preocupação importante durante a partida contra o Atlético-MG, na noite desta terça-feira, 21, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O zagueiro Ramos Mingo não retornou para o segundo tempo após sentir dores na região do quadril em um lance ainda na etapa inicial.

Sem condições de permanecer em campo, o defensor argentino foi substituído no intervalo. Para recompor o sistema defensivo, o técnico Rogério Ceni acionou Marcos Victor, que passou a formar a dupla de zaga ao lado de David Duarte.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Na volta das equipes ao gramado, Mingo foi visto deixando o túnel de acesso ao campo mancando e já sem as chuteiras. O zagueiro seguiu para o banco de reservas, onde permaneceu acompanhando o restante da partida.

Até o momento da publicação desta matéria, o Bahia era derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na Arena MRV. O único gol do confronto havia sido marcado pelo zagueiro Ruan Tressoldi, ainda no primeiro tempo.