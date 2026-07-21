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E.C.BAHIA

Atleta do Galo que atuou na Copa do Mundo não enfrenta o Bahia

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 21, às 19h30

João Grassi
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Alan Franco em ação pelo Equador na Copa do Mundo
Alan Franco em ação pelo Equador na Copa do Mundo - Foto: Darrian Traynor | AFP

Adversário do Esporte Clube Bahia nesta terça-feira, 21, o Atlético-MG terá que lidar com desfalques na partida desta noite. O principal deles é o meio-campista Alan Franco, que defendeu o Equador na Copa do Mundo 2026.

De acordo com o ge, Franco foi liberado para resolver problemas familiares. Além do equatoriano, o recém-contratado Léo Duarte também será desfalque por lesão. O zagueiro foi o único reforço dos mineiros para o segundo semestre.

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Outros dois atletas que estavam na Copa são o lateral-direito Preciado e o atacante Alan Minda. Embora já tenham retornado a Belo Horizonte, eles fazem trabalhos de recondicionamento físico no CT do Atlético e são considerados dúvidas para o jogo.

Além deles, o volante Patrick e o meio-campista Índio estão descartados. Eles já vinham sendo desfalques no elenco do Galo por conta de problemas físicos mais graves.

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O Bahia visita o Atlético-MG nesta terça, às 19h30, na Arena MRV. O compromisso é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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