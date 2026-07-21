E.C.BAHIA
Atleta do Galo que atuou na Copa do Mundo não enfrenta o Bahia
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 21, às 19h30
Adversário do Esporte Clube Bahia nesta terça-feira, 21, o Atlético-MG terá que lidar com desfalques na partida desta noite. O principal deles é o meio-campista Alan Franco, que defendeu o Equador na Copa do Mundo 2026.
De acordo com o ge, Franco foi liberado para resolver problemas familiares. Além do equatoriano, o recém-contratado Léo Duarte também será desfalque por lesão. O zagueiro foi o único reforço dos mineiros para o segundo semestre.
Outros dois atletas que estavam na Copa são o lateral-direito Preciado e o atacante Alan Minda. Embora já tenham retornado a Belo Horizonte, eles fazem trabalhos de recondicionamento físico no CT do Atlético e são considerados dúvidas para o jogo.
Além deles, o volante Patrick e o meio-campista Índio estão descartados. Eles já vinham sendo desfalques no elenco do Galo por conta de problemas físicos mais graves.
Leia Também:
Atlético-MG x Bahia
O Bahia visita o Atlético-MG nesta terça, às 19h30, na Arena MRV. O compromisso é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.