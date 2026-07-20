RETROSPECTO
Bahia busca primeira vitória sobre o Atlético-MG na Arena MRV
Histórico como visitante pesa contra o Bahia
No duelo contra o Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, às 19h30, o Esporte Clube Bahia terá um desafio inédito caso queira deixar Belo Horizonte (MG) com os três pontos na bagagem: conquistar sua primeira vitória na Arena MRV. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Inaugurada em agosto de 2023, a nova casa do Galo ainda recebeu poucos confrontos entre as equipes — apenas dois. Mesmo assim, o Esquadrão ainda não conseguiu vencer no estádio.
O primeiro encontro aconteceu em 2024, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou empatado por 1 a 1. Já o segundo duelo, disputado no ano passado, terminou com vitória do Atlético-MG por 3 a 0.
Retrospecto é desfavorável ao Bahia em Belo Horizonte
Além do tabu na Arena MRV, o histórico do Bahia como visitante diante do Atlético-MG também não é favorável. Considerando partidas disputadas na Arena MRV, no Mineirão e no Independência, as equipes já se enfrentaram 29 vezes com mando atleticano.
Ao longo desse retrospecto, o Galo soma 18 vitórias, contra apenas cinco triunfos do Tricolor de Aço, além de seis empates.
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A última vitória do Bahia em Belo Horizonte aconteceu há quase oito anos, em 2019. Na ocasião, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol do atacante Gilberto.
Desde então, os clubes voltaram a se enfrentar seis vezes com mando do Atlético-MG. O retrospecto é de quatro vitórias do Galo e dois empates.
Confira o histórico de Atlético-MG x Bahia com mando do Galo
- 05/11/2025 – Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Bahia
- 02/06/2024 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
- 13/08/2023 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
- 28/07/2021 – Copa do Brasil: Atlético-MG 2 x 0 Bahia
- 25/07/2021 – Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Bahia
- 13/02/2021 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
- 24/08/2019 – Brasileirão: Atlético-MG 0 x 1 Bahia
- 17/11/2018 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
- 19/07/2017 – Brasileirão: Atlético-MG 0 x 2 Bahia
- 19/07/2014 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
- 14/08/2013 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 0 Bahia
- 06/06/2012 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
- 11/09/2011 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 0 Bahia
- 24/08/2003 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
- 10/04/2002 – Copa do Brasil: Atlético-MG 2 x 1 Bahia
- 06/08/2000 – Copa João Havelange: Atlético-MG 0 x 0 Bahia
- 01/04/1999 – Copa do Brasil: Atlético-MG 0 x 1 Bahia
- 28/09/1996 – Brasileirão: Atlético-MG 4 x 1 Bahia
- 10/05/1992 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
- 02/10/1988 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia (Atlético-MG venceu nos pênaltis por 4 a 1)
- 31/03/1985 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 3 Bahia
- 01/05/1984 – Torneio Heleno Nunes: Atlético-MG 0 x 1 Bahia
- 15/02/1984 – Brasileirão: Atlético-MG 6 x 0 Bahia
- 07/05/1980 – Brasileirão: Atlético-MG 5 x 1 Bahia
- 22/02/1978 – Brasileirão: Atlético-MG 4 x 0 Bahia
- 20/10/1976 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 1 Bahia
- 25/08/1971 – Brasileirão: Atlético-MG 4 x 0 Bahia
- 25/10/1969 – Robertão: Atlético-MG 3 x 1 Bahia
- 14/09/1968 – Robertão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia