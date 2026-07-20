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RETROSPECTO

Bahia busca primeira vitória sobre o Atlético-MG na Arena MRV

Histórico como visitante pesa contra o Bahia

Téo Mazzoni
Por
O Bahia nunca venceu o Atlético-MG na Arena MRV e tenta encerrar o tabu nesta terça-feira
O Bahia nunca venceu o Atlético-MG na Arena MRV e tenta encerrar o tabu nesta terça-feira - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

No duelo contra o Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, às 19h30, o Esporte Clube Bahia terá um desafio inédito caso queira deixar Belo Horizonte (MG) com os três pontos na bagagem: conquistar sua primeira vitória na Arena MRV. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inaugurada em agosto de 2023, a nova casa do Galo ainda recebeu poucos confrontos entre as equipes — apenas dois. Mesmo assim, o Esquadrão ainda não conseguiu vencer no estádio.

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O primeiro encontro aconteceu em 2024, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou empatado por 1 a 1. Já o segundo duelo, disputado no ano passado, terminou com vitória do Atlético-MG por 3 a 0.

Retrospecto é desfavorável ao Bahia em Belo Horizonte


Além do tabu na Arena MRV, o histórico do Bahia como visitante diante do Atlético-MG também não é favorável. Considerando partidas disputadas na Arena MRV, no Mineirão e no Independência, as equipes já se enfrentaram 29 vezes com mando atleticano.


Ao longo desse retrospecto, o Galo soma 18 vitórias, contra apenas cinco triunfos do Tricolor de Aço, além de seis empates.

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A última vitória do Bahia em Belo Horizonte aconteceu há quase oito anos, em 2019. Na ocasião, a equipe venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no Estádio Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gol do atacante Gilberto.

Desde então, os clubes voltaram a se enfrentar seis vezes com mando do Atlético-MG. O retrospecto é de quatro vitórias do Galo e dois empates.

Confira o histórico de Atlético-MG x Bahia com mando do Galo

  • 05/11/2025 – Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Bahia
  • 02/06/2024 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • 13/08/2023 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
  • 28/07/2021 – Copa do Brasil: Atlético-MG 2 x 0 Bahia
  • 25/07/2021 – Brasileirão: Atlético-MG 3 x 0 Bahia
  • 13/02/2021 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • 24/08/2019 – Brasileirão: Atlético-MG 0 x 1 Bahia
  • 17/11/2018 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
  • 19/07/2017 – Brasileirão: Atlético-MG 0 x 2 Bahia
  • 19/07/2014 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • 14/08/2013 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 0 Bahia
  • 06/06/2012 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • 11/09/2011 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 0 Bahia
  • 24/08/2003 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
  • 10/04/2002 – Copa do Brasil: Atlético-MG 2 x 1 Bahia
  • 06/08/2000 – Copa João Havelange: Atlético-MG 0 x 0 Bahia
  • 01/04/1999 – Copa do Brasil: Atlético-MG 0 x 1 Bahia
  • 28/09/1996 – Brasileirão: Atlético-MG 4 x 1 Bahia
  • 10/05/1992 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
  • 02/10/1988 – Brasileirão: Atlético-MG 1 x 1 Bahia (Atlético-MG venceu nos pênaltis por 4 a 1)
  • 31/03/1985 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 3 Bahia
  • 01/05/1984 – Torneio Heleno Nunes: Atlético-MG 0 x 1 Bahia
  • 15/02/1984 – Brasileirão: Atlético-MG 6 x 0 Bahia
  • 07/05/1980 – Brasileirão: Atlético-MG 5 x 1 Bahia
  • 22/02/1978 – Brasileirão: Atlético-MG 4 x 0 Bahia
  • 20/10/1976 – Brasileirão: Atlético-MG 2 x 1 Bahia
  • 25/08/1971 – Brasileirão: Atlético-MG 4 x 0 Bahia
  • 25/10/1969 – Robertão: Atlético-MG 3 x 1 Bahia
  • 14/09/1968 – Robertão: Atlético-MG 1 x 0 Bahia
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Tags

Atlético-MG campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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