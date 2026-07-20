Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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Apenas quatro dias após o retorno oficial aos gramados, o Esporte Clube Bahia volta a campo nesta terça-feira, 21, às 19h30, desta vez para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?



A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chega para o confronto embalada por uma vitória tranquila sobre a Chapecoense, na última sexta-feira, 17, na Arena Fonte Nova. O resultado aproximou o Esquadrão do G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª colocação da competição, com 29 pontos conquistados, apenas um atrás do Red Bull Bragantino, atual 4º colocado. O time paulista, porém, já disputou todas as 19 partidas do primeiro turno.





Como chega o Atlético-MG?



O Atlético-MG fará diante do Bahia sua primeira partida oficial após a pausa para a Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez ocupa atualmente a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados.

O Galo está a quatro pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento e a seis do primeiro time que integra o G-4.





Desfalques

Bahia

Luciano Juba (lateral-esquerdo): em recuperação de lesão no reto femoral e suspenso

Léo Vieira (goleiro): em recuperação de ruptura completa do tendão patelar do joelho direito





Atlético-MG

Ivan Román (zagueiro): suspenso por acúmulo de cartões amarelos

Léo Duarte (zagueiro): lesão na região posterior da coxa direita

Alan Franco (volante): em viagem de volta do Equador após ser liberado por questões familiares

Patrick (volante): lesão ligamentar no joelho direito

Índio (meio-campista): lesão ligamentar no joelho direito

Transmissão (onde assistir)

Sportv e Premiere (pay-per-view)





Prováveis escalações

Bahia : Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico : Rogério Ceni.

: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José e Ademir. Atlético-MG : Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo e Bernard; Tomás Cuello e Mateo Cassierra. Técnico : Eduardo Domínguez.





Palpites

João Grassi : Atlético-MG 1 x 1 Bahia

: Atlético-MG 1 x 1 Bahia Marina Branco : Atlético-MG 2 x 1 Bahia





Arbitragem