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CAMPEONATO BRASILEIRO

Atlético-MG x Bahia: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

Bahia chega embalado após triunfo na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Bahia enfrenta Atlético-MG fora de casa
Bahia enfrenta Atlético-MG fora de casa - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apenas quatro dias após o retorno oficial aos gramados, o Esporte Clube Bahia volta a campo nesta terça-feira, 21, às 19h30, desta vez para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como chega o Bahia?


A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chega para o confronto embalada por uma vitória tranquila sobre a Chapecoense, na última sexta-feira, 17, na Arena Fonte Nova. O resultado aproximou o Esquadrão do G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª colocação da competição, com 29 pontos conquistados, apenas um atrás do Red Bull Bragantino, atual 4º colocado. O time paulista, porém, já disputou todas as 19 partidas do primeiro turno.

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Como chega o Atlético-MG?


O Atlético-MG fará diante do Bahia sua primeira partida oficial após a pausa para a Copa do Mundo. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Domínguez ocupa atualmente a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados.

O Galo está a quatro pontos do primeiro clube dentro da zona de rebaixamento e a seis do primeiro time que integra o G-4.

Desfalques

Bahia

  • Luciano Juba (lateral-esquerdo): em recuperação de lesão no reto femoral e suspenso
  • Léo Vieira (goleiro): em recuperação de ruptura completa do tendão patelar do joelho direito

Atlético-MG

  • Ivan Román (zagueiro): suspenso por acúmulo de cartões amarelos
  • Léo Duarte (zagueiro): lesão na região posterior da coxa direita
  • Alan Franco (volante): em viagem de volta do Equador após ser liberado por questões familiares
  • Patrick (volante): lesão ligamentar no joelho direito
  • Índio (meio-campista): lesão ligamentar no joelho direito

Transmissão (onde assistir)

  • Sportv e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
  • Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Victor Hugo e Bernard; Tomás Cuello e Mateo Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Palpites

  • João Grassi: Atlético-MG 1 x 1 Bahia
  • Marina Branco: Atlético-MG 2 x 1 Bahia

Arbitragem

  • Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
  • Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
  • Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
  • Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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Tags

Atlético-MG campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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