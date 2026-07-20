Regularizado no BID, reforço do Bahia vira desfalque contra o Galo

O goleiro Guido Herrera foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas ainda não estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro — a última do primeiro turno.

O jogador de 34 anos foi expulso na última rodada em que esteve em campo pelo Campeonato Argentino, e, depois de julgamento realizado pelo Tribunal de Disciplina Deportiva da AFA, foi punido com uma partida de suspensão. De acordo com o regulamento da Fifa, Guido precisará cumprir a pena no Bahia, mesmo que tenha se transferido.

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"Qualquer sanção disciplinar de até quatro partidas ou de até três meses que tenha sido imposta a um jogador pela associação anterior, mas que ainda não tenha sido (integralmente) cumprida até o momento da transferência, deverá ser cumprida pela nova associação na qual o jogador foi registrado, para que a sanção seja cumprida em nível nacional. Ao emitir o ITC, a associação anterior deverá notificar a nova associação, via TMS, sobre qualquer sanção disciplinar desse tipo que ainda não tenha sido (integralmente) cumprida", diz o regulamento da FIFA.



O zagueiro Marco Moreno e o argentino Alejo Véliz também terão que esperar para vestir a camisa do Tricolor em um jogo oficial, já que ainda não foram registrados no BID da CBF. A inscrição do atacante não aconteceu a tempo por que a Federação Inglesa não enviou parte da documentação necessária à CBF.

Na vitória sobre a Chapecoense, na última sexta-feira, 17, os três jogadores não puderam ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, já que ainda não haviam sido inscritos no BID.

Quando reforços poderão atuar?



Guido Herrera treinou normalmente com o restante do elenco e já fez sua estreia pelo Bahia no amistoso contra o Fluminense, disputado no último dia 12. Alejo Véliz também esteve em campo no Rio de Janeiro, e depende apenas de termos burocráticos para ficar à disposição.

O goleiro poderá atuar no duelo contra o Corinthians, no próximo domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, enquanto os outros dois ainda dependem da documentação. Se forem regularizados a tempo, Alejo e Marco Moreno também estarão à disposição de Ceni.





A situação de Marco Moreno, no entanto, é diferente. Mesmo se já estivesse regularizado, o zagueiro espanhol dificilmente ficaria à disposição para enfrentar o Atlético-MG.





Desde que chegou ao clube, no início de julho, o defensor realizou apenas neste domingo, 19, seu primeiro trabalho no campo do CT Evaristo de Macedo, como parte do processo de recondicionamento físico. Por isso, a tendência é que ele não seja relacionado para a partida, mesmo estando registrado no BID.