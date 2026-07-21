Bahia conhece datas da final e mira octacampeonato estadual

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A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu, nesta terça-feira, 21, as datas e os horários da final do Campeonato Baiano Sub-20.

Atual heptacampeão da competição, o Esporte Clube Bahia vai encarar o Fluminense de Feira em busca do oitavo título estadual consecutivo da categoria.

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FBF confirma datas da decisão estadual



O confronto de ida está marcado para este sábado, 25, às 15h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Já a partida decisiva será disputada no mesmo palco, no dia 1º de agosto, também às 15h, quando será conhecido o campeão baiano de 2026.





Os Pivetes de Aço garantiram vaga na decisão após eliminarem o Camaçariense na semifinal. Do outro lado, o Fluminense de Feira assegurou a classificação ao superar o Vitória.