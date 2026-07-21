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HOME > esportes > E.C.BAHIA

EFEITO SUSPENSIVO

STJD libera Guido Herrera para reforçar o Bahia contra o Atlético-MG

Argentino fica à disposição de Rogério Ceni

Téo Mazzoni
Por
O STJD acatou o recurso do Bahia e liberou Guido Herrera para o duelo contra o Atlético-MG
O STJD acatou o recurso do Bahia e liberou Guido Herrera para o duelo contra o Atlético-MG - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ganhou um importante reforço de última hora para o duelo contra o Atlético-MG. Após recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube obteve a liberação do goleiro Guido Herrera, que passa a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida desta terça-feira, 21, às 19h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão foi tomada após o STJD acolher o recurso apresentado pelo Departamento Jurídico do Tricolor e converter a punição do arqueiro em uma medida de interesse social. Com isso, o argentino teve a suspensão suspensa e foi incluído na lista de relacionados para enfrentar o Galo.

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Entenda por que o goleiro estava suspenso


Apesar de já ter sido regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira, 20, Guido Herrera ainda não poderia estrear pelo Esquadrão. Isso porque o goleiro havia sido expulso em sua última partida pelo Campeonato Argentino e precisava cumprir a suspensão aplicada antes de voltar a atuar.


A punição foi determinada pelo Tribunal de Disciplina Desportiva da Associação do Futebol Argentino (AFA), que impôs uma partida de suspensão ao atleta. Conforme estabelece o Regulamento Disciplinar da Fifa, sanções dessa natureza acompanham o jogador em caso de transferência internacional, o que obrigaria Guido a cumprir a pena já defendendo o Bahia.

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Recurso do Bahia muda cenário e garante reforço


No entanto, a intervenção do Departamento Jurídico do clube mudou o cenário. Com o recurso aceito pelo STJD nesta terça-feira, 21, a punição foi convertida em medida de interesse social, permitindo que o novo reforço seja utilizado por Rogério Ceni no compromisso diante do Atlético-MG e fique apto para fazer sua estreia no Brasileirão com a camisa tricolor.

Bahia confirma dois desfalques para duelo em Belo Horizonte


Apesar da liberação de última hora do goleiro Guido Herrera, o Bahia terá duas baixas para o duelo contra o Atlético-MG. O meio-campista Caio Alexandre sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa, enquanto o atacante Kike Olivera, com dores no tornozelo, sequer viajou com a delegação.

Além deles, o zagueiro Marco Moreno segue em processo de aprimoramento físico e técnico no CT Evaristo de Macedo. Já o atacante Alejo Véliz não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, por isso, também está fora da partida.

Confira a lista de relacionados

  • Goleiros: Iuri, Guido Herrera e Ronaldo.
  • Zagueiros: Kanu, Marcos Victor, Ramos Mingo e David Duarte.
  • Laterais: Iago Borduchi, Román Gómez e Zé Guilherme.
  • Meio-campistas: Acevedo, David Martins, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Michel Araújo e Rodrigo Nestor.
  • Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Everaldo, Sanabria, Kauê Furquim, Willian José e Ruan Pablo.
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Esporte Clube Bahia Guido Herrera STJD

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