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BRASILEIRÃO 2026

Bahia faz pior 1º turno desde 2023, mas entra no top 3 da história

Menor pontuação desde 2023 não impediu o Bahia de alcançar uma marca histórica

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Tricolor soma 30 pontos, registra sua menor marca desde 2023 e ainda faz a 3ª melhor campanha do clube nos pontos corridos
Tricolor soma 30 pontos, registra sua menor marca desde 2023 e ainda faz a 3ª melhor campanha do clube nos pontos corridos - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026 com 30 pontos conquistados, após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta terça-feira, 21, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 19ª rodada da competição.

A pontuação é a menor desde 2023, quando o Tricolor somou apenas 18 pontos ao fim das 19 primeiras rodadas. Isso porque, nas duas temporadas anteriores (2024 e 2025), o clube registrou os dois melhores primeiros turnos de sua história, com 31 e 33 pontos, respectivamente.

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No entanto, apesar de ter alcançado sua menor pontuação desde a temporada em que brigou contra o rebaixamento, a campanha de 2026 ainda figura como a terceira melhor do Bahia desde a adoção do sistema de pontos corridos, em 2003.


Os 30 pontos conquistados nesta edição do Brasileirão ficam atrás apenas das campanhas de 2025, com 33 pontos, e de 2019 e 2024, quando o Esquadrão também somou 31 pontos ao fim do primeiro turno.

Melhores campanhas do Bahia no primeiro turno do Brasileirão (pontos corridos):

  • 2025: 4º lugar, com 33 pontos
  • 2019 e 2024: 7º lugar, com 31 pontos
  • 2026: 6º lugar, com 30 pontos
  • 2018: 9º lugar, com 25 pontos
  • 2003: 18º lugar, com 25 pontos*
  • 2013 e 2017: 14º lugar, com 23 pontos
  • 2020: 13º lugar, com 22 pontos
  • 2021: 16º lugar, com 21 pontos
  • 2011: 16º lugar, com 20 pontos
  • 2023: 16º lugar, com 18 pontos
  • 2012 e 2014: 16º lugar, com 17 pontos

*Brasileirão disputado com 24 clubes e 46 rodadas.


Se, por um lado, a pontuação de 2026 é inferior à de 2019 e 2024, por outro, a colocação é melhor. Com 30 pontos, o Bahia encerrou o primeiro turno na sexta posição, enquanto, nas temporadas em que somou 31 pontos, terminou as 19 rodadas iniciais em sétimo lugar. Em 2025, com a maior pontuação, também finalizou na melhor posição: 4º lugar.

Objetivo é voltar à Libertadores; Ceni estabelece meta de pontos


Na sexta colocação ao fim do primeiro turno, o Bahia tem como principal objetivo garantir uma vaga direta na Copa Libertadores de 2027, conforme revelou o capitão Erick após o empate desta terça-feira, 21.

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Para alcançar a classificação direta, o Esquadrão precisará terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados. Pensando nisso, o técnico Rogério Ceni estabeleceu como meta atingir, ao menos, 60 pontos ao fim da competição — marca alcançada pelo clube na temporada passada, mas que não foi suficiente para assegurar vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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