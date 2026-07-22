Erick mira G-4 e vaga direta na Libertadores com o Bahia

O Esporte Clube Bahia já definiu um dos principais objetivos para a reta final da temporada: conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores de 2027. Titular e recém-alçado ao posto de capitão da equipe, o volante Erick afirmou que o Tricolor tem condições de buscar uma classificação pelo G-4 do Campeonato Brasileiro.

A declaração foi dada após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, pela 19ª rodada da Série A. Para o meio-campista, o fato de o Bahia estar concentrado em apenas uma competição até o fim do ano aumenta a possibilidade de o clube alcançar uma das quatro primeiras posições da tabela.

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Além disso, Erick destacou a estrutura oferecida pelo clube como um fator que contribui para que o elenco tenha ambição de disputar uma vaga direta no torneio continental.





Nosso objetivo é um só: chegar à Libertadores de forma direta. [...] O clube nos dá todas as condições para chegar em campo e, visto que temos apenas uma competição, temos totais condições de buscar um G-4 Erick - volante do Bahia

O volante ressaltou ainda que o caminho para alcançar a meta passa pela dedicação diária do grupo e pela postura apresentada dentro de campo: “É trabalhar sério, competir com lealdade junto aos nossos companheiros e, quando chegar a oportunidade nos jogos, dar o nosso melhor e representar essa camisa da melhor forma possível”.





Com confiança no elenco, Erick afirmou que o Bahia tem qualidade para brigar pela parte de cima da tabela até a última rodada do Brasileirão.





Acredito que conseguimos, mas esse grupo é qualificado e vamos brigar até a última rodada para que esse objetivo (vaga direta na Libertadores) se concretize Erick - capitão do Bahia

Bahia segue próximo da zona de classificação direta



Após o empate diante do Atlético-MG, o Bahia encerrou a 19ª rodada na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos conquistados.





A pontuação deixa o Tricolor empatado com Red Bull Bragantino e Athletico-PR, que ocupam a quarta e quinta posições, respectivamente. A disputa pelo G-4 segue equilibrada, com o Bahia próximo da zona de classificação direta para a Libertadores.





Na coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni também estabeleceu uma meta para a equipe na sequência da competição: alcançar pelo menos 60 pontos, mesma pontuação conquistada pelo clube na temporada passada.