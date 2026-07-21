Ceni cobra mais confiança do Bahia e traça meta para a Libertadores

O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na noite desta terça-feira, 21, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou um sentimento misto no Esporte Clube Bahia. Apesar de considerar o ponto conquistado na Arena MRV importante pela força do adversário, o técnico Rogério Ceni acredita que o Tricolor poderia ter saído de Belo Horizonte com um resultado ainda melhor.

Para isso, segundo o treinador, falta à equipe confiar mais no próprio potencial, principalmente nos jogos longe de Salvador.

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Na avaliação do comandante, o Bahia demorou para entrar na partida e desperdiçou os primeiros 45 minutos com erros de construção e pouca confiança para colocar em prática seu estilo de jogo. Já na etapa final, o cenário mudou completamente, com uma equipe mais agressiva, organizada e dominante.

Acho que a gente só precisa começar o jogo acreditando da mesma maneira que jogou no segundo tempo. Fizemos um segundo tempo muito bom Rogério Ceni - técnico do Bahia



Ceni destacou que o excesso de erros na saída de bola comprometeu o desempenho da equipe antes do intervalo. Para ele, a melhora na troca de passes e na aproximação entre os jogadores foi determinante para que o Bahia reagisse e buscasse o empate.



“Nós erramos muito no primeiro tempo. Tivemos muitos erros na construção das jogadas: o David forçando algumas bolas por dentro, o Román errando alguns passes por dentro, o próprio Santi também. Então, erramos muito na construção [...] Já no segundo tempo, tivemos um índice de acertos melhor, uma conexão melhor, uma aproximação melhor, e as trocas trouxeram mais energia para a equipe”, afirmou o treinador.





Segundo tempo reforça identidade do Bahia



Para Rogério Ceni, a atuação depois do intervalo refletiu o futebol que ele espera ver do Bahia ao longo da temporada. O treinador afirmou que a equipe recuperou a confiança, passou a trocar mais passes pelo meio e conseguiu controlar as ações diante de um adversário que briga na parte de cima da tabela.





“Mas, no primeiro tempo, a gente deixou de acreditar um pouco e errou muitos passes. Perdíamos a bola muito rápido. Recuperávamos bem, marcávamos bem em linha baixa, mas, quando era para construir, arriscávamos muitos lançamentos longos buscando a velocidade do Ademir [...] No segundo tempo, houve mais conexão nas trocas de passes por dentro”, destacou.





No segundo tempo, acho que voltamos bem superiores, bem melhores, tendo o controle do jogo e da posse de bola. Conseguimos o gol de empate e continuamos tentando Ceni - treinador do Bahia

Mesmo lamentando a chance desperdiçada por David Duarte no último lance da partida, que poderia ter garantido a virada, Ceni fez uma avaliação positiva da atuação da equipe diante do Atlético-MG.



“Acho que o time mostrou que fez um bom jogo contra uma grande equipe, fora de casa, em um gramado rápido. Enfim, levamos muito mais aspectos positivos do que negativos dessa viagem", garantiu o treinador tricolor





Ceni estabelece meta para colocar o Bahia de volta na Libertadores



Além da análise da partida, Rogério Ceni também projetou o restante da temporada. O treinador considera que os 30 pontos conquistados ao fim do primeiro turno mantêm o Bahia em condições de disputar uma vaga na Libertadores, mas acredita que será necessário fazer uma campanha ainda mais consistente na segunda metade do Brasileirão.





O comandante lembrou que o clube ficou pelo caminho na Pré-Libertadores e também foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Agora, segundo ele, o foco é garantir uma classificação que recoloque o Tricolor nas competições continentais em 2027.





“Esperamos fazer um segundo turno com mais pontos e terminar acima dos 60 pontos que conquistamos na temporada passada, brigando mais uma vez por aquilo em que temos que acreditar que somos capazes de alcançar: disputar novamente todas as competições possíveis no próximo ano [...] Agora, temos que lutar para conquistar uma boa colocação, que nos dê a condição de disputar competições internacionais novamente na próxima temporada”, garantiu o treinador do Bahia.

Com o empate diante do Atlético-MG, o Bahia chegou aos 30 pontos e permanece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe tem a mesma pontuação de Red Bull Bragantino e Athletico, quarto e quinto colocados, respectivamente.