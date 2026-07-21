Após seis meses, Ademir volta a marcar e valoriza empate do Bahia

O Esporte Clube Bahia deixou Belo Horizonte com um ponto importante na bagagem após empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta terça-feira, 21, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol tricolor na Arena MRV, o atacante Ademir valorizou o resultado conquistado fora de casa, embora tenha ressaltado que a equipe buscava a vitória.

O camisa 7 voltou a balançar as redes após um longo período de jejum. O último gol do atacante havia sido marcado ainda em janeiro, há seis meses, pelo Campeonato Baiano, quando marcou duas vezes contra o Barcelona de Ilhéus. Diante do Atlético-MG, Ademir fez valer a "Lei do Ex" e garantiu o empate do Esquadrão na segunda etapa.

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O objetivo eram os três pontos, mas o empate também não está ruim, não Ademir - atacante do Bahia

Ademir também analisou o desempenho do Bahia durante a partida e destacou a mudança de postura da equipe no segundo tempo. O Tricolor saiu atrás no placar após gol de Ruan Tressoldi, mas conseguiu reagir e buscar a igualdade.



"Como você falou, foram dois tempos distintos. A gente suportou bem a pressão deles ali e acabou tomando um gol em uma bola que voltou de um escanteio. Foi um detalhe. A gente estava bem no jogo, acabou sofrendo o gol, mas voltou para o segundo tempo com calma, tranquilidade, colocou a bola no chão e conseguiu jogar”, garantiu o atacante.





Tricolor foca no Corinthians para seguir perto do G-4



Na sequência da entrevista, o atacante ressaltou a importância do próximo compromisso do Bahia, contra o Corinthians, no domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova. Para Ademir, o time precisa aproveitar o fator casa para seguir avançando na classificação.





“Agora é descansar e focar no próximo jogo em casa para buscar um grande resultado e continuar subindo na tabela”, afirmou.



Com o empate diante do Atlético-MG, o Bahia chegou aos 30 pontos e permanece na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe tem a mesma pontuação de Red Bull Bragantino e Athletico, quarto e quinto colocados, respectivamente.