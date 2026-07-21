CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia fica na cola do G-4 após buscar empate com Atlético-MG
Tricolor saiu atrás na Arena MRV, mas buscou a igualdade com Ademir
No último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, válido pela 19ª rodada, o Esporte Clube Bahia saiu atrás no placar contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), mas buscou o empate e deixou a capital mineira com um ponto importante. O resultado deixou o Tricolor de Aço com pontuação de G-4 na tabela de classificação.
Quem abriu o placar do duelo foi o Atlético-MG. O zagueiro Ruan Tressoldi marcou de cabeça, após cruzamento preciso de Bernard, na reta final do primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, o Bahia voltou melhor e conseguiu chegar ao empate com Ademir — fazendo valer a “lei do ex” —, que completou para as redes após belo passe de Rodrigo Nestor.
No último lance da partida, o Esquadrão quase virou o jogo com David Duarte, mas a bola bateu no travessão e não entrou.
Na cola do G-4: Bahia termina turno com 30 pontos
Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni permaneceu na 6ª posição do Brasileirão, mas chegou aos 30 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, 4º colocado, e do Athletico-PR, atual 5º na tabela. A equipe paranaense, no entanto, ainda entra em campo pela rodada diante do São Paulo, nesta quinta-feira, 23.
Rogério Ceni promove entrada de joias da base
Na segunda etapa da partida contra o Atlético-MG, o técnico Rogério Ceni promoveu a entrada de uma das principais promessas das categorias de base do Bahia: Ruan Pablo, de 17 anos. O atacante fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.
Além de Ruan Pablo, o treinador, assim como na rodada passada, diante da Chapecoense, também apostou na entrada de Kauê Furquim na reta final da partida contra o Galo.
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Próximo jogo
O Bahia volta a campo neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Corinthians, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.
Ficha técnica
Atlético-MG 0 x 0 Bahia
- Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Data: 21 de julho de 2026
- Horário: 19h30
Escalações
- Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Victor Hugo, Ruan e Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Cuello; Bernard e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)
- Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
- Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Quarto árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)