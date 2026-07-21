Bahia fica na cola do G-4 após buscar empate com Atlético-MG

No último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, válido pela 19ª rodada, o Esporte Clube Bahia saiu atrás no placar contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), mas buscou o empate e deixou a capital mineira com um ponto importante. O resultado deixou o Tricolor de Aço com pontuação de G-4 na tabela de classificação.

Quem abriu o placar do duelo foi o Atlético-MG. O zagueiro Ruan Tressoldi marcou de cabeça, após cruzamento preciso de Bernard, na reta final do primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, o Bahia voltou melhor e conseguiu chegar ao empate com Ademir — fazendo valer a “lei do ex” —, que completou para as redes após belo passe de Rodrigo Nestor.

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No último lance da partida, o Esquadrão quase virou o jogo com David Duarte, mas a bola bateu no travessão e não entrou.

Na cola do G-4: Bahia termina turno com 30 pontos



Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni permaneceu na 6ª posição do Brasileirão, mas chegou aos 30 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, 4º colocado, e do Athletico-PR, atual 5º na tabela. A equipe paranaense, no entanto, ainda entra em campo pela rodada diante do São Paulo, nesta quinta-feira, 23.





Rogério Ceni promove entrada de joias da base



Na segunda etapa da partida contra o Atlético-MG, o técnico Rogério Ceni promoveu a entrada de uma das principais promessas das categorias de base do Bahia: Ruan Pablo, de 17 anos. O atacante fez sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.





Além de Ruan Pablo, o treinador, assim como na rodada passada, diante da Chapecoense, também apostou na entrada de Kauê Furquim na reta final da partida contra o Galo.

Próximo jogo



O Bahia volta a campo neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para enfrentar o Corinthians, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno.





Ficha técnica

Atlético-MG 0 x 0 Bahia

Competição : 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Local : Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data : 21 de julho de 2026

: 21 de julho de 2026 Horário : 19h30





Escalações

Atlético-MG : Everson; Natanael, Lyanco, Victor Hugo, Ruan e Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Cuello; Bernard e Cassierra. Técnico : Eduardo Domínguez.

: Everson; Natanael, Lyanco, Victor Hugo, Ruan e Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Cuello; Bernard e Cassierra. : Eduardo Domínguez. Bahia : Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico : Rogério Ceni.





Arbitragem