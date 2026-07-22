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Reforço de R$ 56 milhões do Bahia é regularizado e pode jogar contra o Corinthians

Atacante argentino teve nome publicado no BID da CBF e fica à disposição de Rogério Ceni

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Alejo Véliz teve o nome publicado no BID da CBF e está liberado para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão
Alejo Véliz teve o nome publicado no BID da CBF e está liberado para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia ganhou mais uma opção ofensiva para a sequência do Campeonato Brasileiro. Contratado recentemente pelo Tricolor por R$ 56 milhões, o atacante argentino Alejo Véliz teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 22, e está apto a ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o confronto diante do Corinthians.

A partida contra a equipe paulista será disputada neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão.

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A regularização do centroavante aconteceu após o Bahia não conseguir inscrevê-lo a tempo para o duelo contra o Atlético-MG, realizado na terça-feira, 21.

Na ocasião, o jogador ficou fora da lista de relacionados porque a Federação Inglesa de Futebol (FA) não havia enviado parte da documentação necessária para a conclusão do processo junto à CBF.

Veja:

Alejo Véliz teve nome publicado no BID da CBF
Alejo Véliz teve nome publicado no BID da CBF - Foto: Reprodução / CBF

Mesmo sem estar apto para atuar oficialmente, Alejo Véliz acompanhou a delegação tricolor na viagem para Belo Horizonte (MG). O atacante, porém, acabou sendo retirado da relação final da partida devido à ausência do registro no BID.

Agora regularizado, o argentino de 22 anos fica à disposição de Rogério Ceni para o próximo compromisso do Bahia. A tendência é que o centroavante seja uma das opções ofensivas do treinador diante do Corinthians.

Alejo Véliz já estreou pelo Bahia em amistoso

Antes da regularização no Campeonato Brasileiro, Alejo Véliz já havia vestido a camisa do Bahia pela primeira vez. O atacante participou do amistoso contra o Fluminense, disputado no dia 15 deste mês, no Maracanã.

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Com a regularização de Alejo Véliz, o Bahia agora aguarda apenas a inscrição do zagueiro Marco Moreno no Boletim Informativo Diário.

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Alejo Véliz Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

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