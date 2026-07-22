Joias da base aproveitam chances e ganham moral no Bahia

No empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta terça-feira, 21, o técnico Rogério Ceni promoveu a entrada de duas das principais joias da base do Esporte Clube Bahia: os atacantes Ruan Pablo e Kauê Furquim. Os dois foram acionados no segundo tempo da partida.

O primeiro a entrar em campo foi Ruan Pablo, aos 28 minutos da etapa final, na vaga de Willian José, permanecendo em campo por cerca de 22 minutos. Já Kauê Furquim recebeu oportunidade na reta final do confronto. O atacante entrou aos 42 minutos, substituindo Erick Pulga, e atuou por pouco mais de dez minutos.

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Enquanto Ruan fez sua estreia na atual edição do Campeonato Brasileiro, Kauê disputou a segunda partida na competição, já que havia entrado em campo na vitória sobre a Chapecoense, na última sexta-feira, 17.





Ceni aprova atuação das joias da base



Após o jogo, Rogério Ceni — frequentemente cobrado pela torcida tricolor para dar mais espaço aos Pivetes de Aço, algo que, inclusive, faz parte de um dos pilares do projeto desenvolvido pelo Bahia em parceria com o Grupo City — elogiou o desempenho dos jovens formados nas categorias de base.





O treinador reconheceu que nem sempre é possível lançar mais de um atleta da base ao mesmo tempo, mas destacou que, diante do Atlético-MG, tanto Ruan Pablo quanto Kauê Furquim corresponderam às expectativas.





Kauê entrou bem pelo lado que ele gosta. Ruan Pablo entrou depois do gol. Acho que os dois foram bem. É difícil lançar mais de um ao mesmo tempo, mas hoje eles nos deram força e velocidade, junto com o dez, que baixou para fazer essa construção Rogério Ceni - técnico do Bahia

Zé Guilherme também recebe avaliação do treinador



Além dos atacantes, quem também participou da partida foi Zé Guilherme, escalado como titular pela segunda vez consecutiva. Na avaliação de Ceni, porém, o lateral-esquerdo encontrou mais dificuldades diante do Atlético-MG do que havia enfrentado contra a Chapecoense, na rodada anterior.





"O Zé sofreu um pouco mais defensivamente. O Cuello deu muito trabalho para ele, é muito bom jogador. Sofreu nessas bolas longas, nas ligações diretas que o Atlético-MG fazia. Deixamos ele cansado e, depois do cartão amarelo, tive que tirá-lo e arriscar com o Iago, mesmo voltando de lesão", explicou o treinador.





Mais espaço para a base depende de saídas no elenco



Na última sexta-feira, 17, após a vitória sobre a Chapecoense, Rogério Ceni já havia explicado o que falta para que os Pivetes de Aço recebam mais oportunidades no elenco principal do Bahia.





Quanto menor for o grupo, mais oportunidades os garotos terão Ceni - treinador do Bahia

Na sequência, o treinador detalhou o planejamento do clube para ampliar gradativamente o espaço dos jovens formados na base.

"O Cadu falou em enxugar o elenco. Precisamos de mais saídas, vendas, enfim. O Kauê foi bem, precisa ser mais objetivo, mas entra bem, é ousado e trabalha bem essa bola por dentro. A intenção é dar mais espaço aos jovens. O Kauê fica muito tempo fora por causa da Seleção Sub-17. Ele vai muito, então tento colocá-lo aos poucos, mas mostra potencial e vai ser cada vez mais utilizado. Em 2027, alguns jogadores encerram contrato e vamos ter espaço para os mais jovens. O Ruan Pablo entrou bem contra o Torque, no outro ficou um pouco perdido. Quando jogadores saírem, será o momento de analisar se utilizamos alguém da base ou se contratamos outro atleta. Tem o Fredi também, de quem gosto bastante, mas foi contratado mais um jogador para essa função. Vamos analisando", garantiu o comandante tricolor.