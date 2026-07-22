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BRASILEIRÃO!

Bahia ganha fôlego por vaga na Libertadores após vitória do Palmeiras

Clube paulista venceu o Coritiba e segurou o clube paranaense na tabela

Lucas Vilas Boas
Por
Maurício e Ramón Sosa marcaram os gols do Palmeiras
Maurício e Ramón Sosa marcaram os gols do Palmeiras - Foto: Divulgação | Palmeiras

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras retornou da pausa para a Copa do Mundo 2026 com vitória. Na noite desta quarta-feira, 22, o clube paulista venceu o Coritiba por 3 a 1, no Couto Pereira, e ajudou o Bahia na luta por vaga na Copa Libertadores.

Dupla que defendeu a seleção paraguaia no Mundial, os meias Maurício (duas vezes) e Ramón Sosa marcaram os gols do Verdão na partida, enquanto Paulo Roberto descontou para os donos da casa. Com o resultado, o Coritiba se manteve com 26 pontos — quatros a menos que o Bahia.

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Vindo de um acesso na Série B, o time paranaense faz uma campanha de primeira parte na tabela, mas encerra o primeiro turno com um revés dentro de casa. O Tricolor, por outro lado, arrancou o empate com o Atlético-MG, e terminou as 19 primeiras rodadas na sexta colocação, com 30 pontos somados.

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O Bahia volta a campo no próximo domingo, 26, às 16h, para encarar o Corinthians, na Arena Fonte Nova, buscando iniciar o segundo turno do Brasileirão com o pé direito, e seguir na luta para ser firmar no G-6.

O Coritiba, por outro lado, visita o Bragantino, no próximo domingo, 26, às 18h30, em Bragança Paulista. A equipe é o quarto melhor visitante do Brasileirão, atrás apenas de Palmeiras, Flamengo e o próprio Bragantino.

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campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Palmeiras

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