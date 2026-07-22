Atacante vendido pelo Bahia brilha com gol e artilharia da China

O futebol chinês tem um velho conhecido pela torcida do Bahia no topo da artilharia. O atacante Rafael Ratão fez o terceiro gol da goleada por 4 a 1 do Shanghai Shenhua sobre o Qingdao Hainiu, pela 5ª rodada da Copa da China.

Ratão chegou ao 14º gol pela equipe desde que deixou o Tricolor em definitivo, no início do ano. Ele é um dos maiores artilheiros do Campeonato Chinês, com 13 gols marcados, mas também briga no topo do ranking de goleadores da temporada somando todas as competições do país.

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Top-4 artilheiros do futebol chinês

Oscar Taty Maritu | 15 gols em 21 jogos

Rafael Ratão | 14 gols em 22 jogos

Jhonder Cádiz | 14 gols em 19 jogos

Crysan | 12 gols em 15 jogos

Com média aproximada de 0.72 gols por partida, já que fez 22 jogos no ano, o atacante tem a chance de quebrar o recorde da sua carreira de tentos marcados em uma única temporada. Em 2025, Rafael Ratão balançou as redes 23 vezes pelo Cerezo Osaka, do Japão.

Durante o período que brilhou no futebol japonês, o jogador atuou por empréstimo junto ao Bahia. Em janeiro deste ano, o Tricolor acertou a venda do atacante por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões), com contrato de três anos.

Ratão falou sobre a adaptação na China

Em entrevista exclusiva concedida ao portal A TARDE em maio deste ano, Ratão revelou que a adaptação na China não foi tão difícil, por causa da semelhança com o futebol japonês.

"Desde quando cheguei aqui, não tive muita dificuldade para me adaptar, porque eu já vinha do futebol japonês. Tem muita semelhança, mudam poucas coisas. Do meu lado pessoal, estou super bem. Muito feliz. Cheguei e me adaptei rápido. Moro em uma cidade grande, então facilitou bastante para minha família", disse o ex-jogador do Bahia.



Passagem do atacante no Bahia

Rafael Ratão chegou ao Esquadrão de Aço em setembro de 2023 para ajudar na luta contra o rebaixamento na Série A do Brasileirão, e foi importante saindo do banco de reservas para ser uma opção ofensiva durante o segundo tempo.

Seu protagonismo no Bahia viveu seu auge durante o primeiro semestre da temporada 2024, com direito a gol marcado que garantiu o triunfo emblemático por 2 a 1 sobre o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Ratão fez 54 partidas com o Bahia, dez gols marcados e quatro assistências.