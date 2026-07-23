Ex-alvo do Bahia, Gabriel Pec sofre grave lesão pelo Cruzeiro

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O atacante Gabriel Pec, que esteve na mira do Esporte Clube Bahia durante a atual janela de transferências, sofreu uma grave lesão na noite desta quarta-feira, 22, em sua estreia oficial como titular pelo Cruzeiro.

O jogador teve uma fratura na tíbia da perna esquerda durante partida contra o Internacional, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A lesão aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. Em uma disputa de bola, Gabriel Pec foi atingido na canela pelo zagueiro Victor Gabriel e caiu imediatamente no gramado, com um sangramento visível na perna esquerda. Após receber atendimento médico, o atacante deixou o campo para a entrada de Bruno Rodrigues.



Veja o lance da lesão:

Gabriel Pec quase perdeu uma perna em sua estreia.



O jogador foi substituído e não está conseguindo nem colocar o pé no chão.



Lance feio no Beira Rio pic.twitter.com/ediUU2UvXp — Fut Prime (@FutPrimeBrasil) July 23, 2026

Sem condições de permanecer sequer no banco de reservas, Pec precisou ser amparado por integrantes da equipe médica e encaminhado ao vestiário. No atendimento inicial, o atacante levou pontos na perna esquerda antes da confirmação da fratura.



A partida marcou a primeira vez em que Gabriel Pec iniciou um jogo pelo Cruzeiro. Antes da retomada do Campeonato Brasileiro, ele havia participado apenas dos amistosos preparatórios da equipe celeste.



Contratado nesta janela de transferências, o atacante assinou vínculo de cinco temporadas com o Cruzeiro. Para tirar o jogador do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, a Raposa desembolsou cerca de R$ 60 milhões, valor pago ao clube que detinha os direitos econômicos do atleta.



Bahia tentou a contratação

Antes do acerto com o Cruzeiro, Gabriel Pec também despertou o interesse do Bahia. O Esquadrão chegou a apresentar propostas ao Los Angeles Galaxy, mas as negociações não avançaram.

Conforme apuração do portal A TARDE, a diretoria tricolor não pretendia "cometer loucuras" financeiras para viabilizar a contratação do atacante. Com isso, o Bahia acabou ficando em desvantagem na disputa pelo jogador.

O Cruzeiro, por sua vez, atendeu às exigências do clube norte-americano e ainda ofereceu uma remuneração superior ao atleta, fatores que foram determinantes para a concretização da transferência.