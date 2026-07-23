Bahia é confirmado no EA FC e volta aos games após 12 anos

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Bahia confirmou, nesta quinta-feira, 23, que fará parte do EA FC 27, nova edição da principal franquia de futebol da EA Sports. A presença do Tricolor de Aço no jogo já havia sido antecipada pelo portal A TARDE em fevereiro e agora foi oficializada pelo próprio clube, no mesmo dia em que a desenvolvedora divulgou o trailer de lançamento do game.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Bahia, que celebrou o retorno à franquia com a publicação: “O Esquadrão de Aço tá pronto para dominar os gramados virtuais do FC27”.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira :

A Maior Torcida do Brasil e do Mundo tá ligada! 💙🔴⚪ O Esquadrão de Aço tá pronto para dominar os gramados virtuais do #FC27!



Chegou a hora de vestir a tricolor, assumir o controle e levar o Bahia rumo à glória. Garanta a Edição Ultimate Plus na pré-venda até 31 de agosto para… pic.twitter.com/yGeBvaxxdD — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 23, 2026

A confirmação marca o retorno do clube à versão principal da série após mais de uma década. A última edição com equipes brasileiras licenciadas foi o FIFA 14, lançado quando a franquia ainda utilizava o antigo nome. Desde o início de 2026, porém, o Bahia já integrava a versão mobile do jogo.





O EA FC 27 tem lançamento marcado para o dia 25 de setembro e estará disponível para Xbox Series S|X, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2.





Novo modo é destaque da edição 2027



Além da confirmação do Bahia entre os clubes licenciados, a EA Sports apresentou uma das principais novidades da nova edição: o modo The Grounds.





A novidade funcionará como um ambiente online de mundo aberto, reunindo diferentes atividades, minigames e recursos de personalização para os jogadores, ampliando as possibilidades de interação dentro do game.





Outro destaque do trailer foi o retorno de Alex Hunter, protagonista do modo The Journey, lançado no FIFA 17. O personagem reaparece como mentor do The Grounds, atuando como guia para apresentar o novo ambiente e seus modos de jogo.





Quem também integra essa experiência é o atacante Kylian Mbappé, estrela da capa do EA FC 27, que divide o papel de mentor no novo modo apresentado pela desenvolvedora.