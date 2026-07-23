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LICENCIADO

Bahia é confirmado no EA FC e volta aos games após 12 anos

Esquadrão confirmou presença no EA FC 27 com licença oficial

Téo Mazzoni
Por
Bahia oficializou participação no EA FC 27 no mesmo dia da divulgação do trailer do jogo
Bahia oficializou participação no EA FC 27 no mesmo dia da divulgação do trailer do jogo - Foto: Reprodução / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia confirmou, nesta quinta-feira, 23, que fará parte do EA FC 27, nova edição da principal franquia de futebol da EA Sports. A presença do Tricolor de Aço no jogo já havia sido antecipada pelo portal A TARDE em fevereiro e agora foi oficializada pelo próprio clube, no mesmo dia em que a desenvolvedora divulgou o trailer de lançamento do game.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Bahia, que celebrou o retorno à franquia com a publicação: “O Esquadrão de Aço tá pronto para dominar os gramados virtuais do FC27”.

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Confira:

A confirmação marca o retorno do clube à versão principal da série após mais de uma década. A última edição com equipes brasileiras licenciadas foi o FIFA 14, lançado quando a franquia ainda utilizava o antigo nome. Desde o início de 2026, porém, o Bahia já integrava a versão mobile do jogo.

O EA FC 27 tem lançamento marcado para o dia 25 de setembro e estará disponível para Xbox Series S|X, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch 2.

Novo modo é destaque da edição 2027


Além da confirmação do Bahia entre os clubes licenciados, a EA Sports apresentou uma das principais novidades da nova edição: o modo The Grounds.

A novidade funcionará como um ambiente online de mundo aberto, reunindo diferentes atividades, minigames e recursos de personalização para os jogadores, ampliando as possibilidades de interação dentro do game.

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Outro destaque do trailer foi o retorno de Alex Hunter, protagonista do modo The Journey, lançado no FIFA 17. O personagem reaparece como mentor do The Grounds, atuando como guia para apresentar o novo ambiente e seus modos de jogo.

Quem também integra essa experiência é o atacante Kylian Mbappé, estrela da capa do EA FC 27, que divide o papel de mentor no novo modo apresentado pela desenvolvedora.

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