BRASILEIRÃO
Bahia carrega tabu de cinco anos contra Corinthians na Fonte Nova
Tricolor de Aço não derrota a equipe paulista na Arena Fonte Nova desde 2021
O Esporte Clube Bahia recebe o Corinthians neste domingo, 26, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova — palco onde o Esquadrão não vence a equipe paulista há mais de cinco anos.
Jogando em casa, o Bahia não sabe o que é vencer o Corinthians desde 2021. Na ocasião, com gols de Gilberto e do ex-xodó da torcida, Índio Ramírez, o Tricolor de Aço venceu por 2 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, competição que chegou ao fim apenas no início do ano seguinte em razão da pandemia da Covid-19.
Desde então, Bahia e Corinthians se enfrentaram quatro vezes na Fonte Nova, com três empates e nenhum triunfo do Esquadrão. A única derrota no período aconteceu em 2024, pela 18ª rodada do Brasileirão, quando a equipe paulista venceu por 1 a 0, com gol de Ángel Romero.
O encontro mais recente entre as equipes na Arena Fonte Nova aconteceu em 2025, quando Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1. O duelo ficou marcado por um gol nos minutos finais da partida, que evitou a vitória tricolor e manteve a sequência negativa do Esquadrão diante dos paulistas em casa.
Apesar do retrospecto recente favorável ao Corinthians, o histórico geral do confronto na Arena Fonte Nova é marcado pelo equilíbrio. Em 36 partidas disputadas no estádio, o Bahia soma 13 vitórias, 10 empates e 13 derrotas para a equipe paulista.
Leia Também:
Retrospecto recente fora de casa é positivo
Se o desempenho recente contra o Corinthians na Arena Fonte Nova não anima a torcida tricolor, o cenário muda quando o Bahia atua longe de Salvador.
Nos últimos dois encontros como visitante diante da equipe paulista, o Esquadrão venceu ambos os jogos. Considerando um recorte dos últimos quatro confrontos fora de casa, o retrospecto também é positivo: são três triunfos do Bahia e apenas uma derrota.