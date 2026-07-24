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BRASILEIRÃO

Bahia carrega tabu de cinco anos contra Corinthians na Fonte Nova

Tricolor de Aço não derrota a equipe paulista na Arena Fonte Nova desde 2021

Téo Mazzoni
Por
Bahia enfrenta Corinthians na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro
Bahia enfrenta Corinthians na Arena Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia recebe o Corinthians neste domingo, 26, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova — palco onde o Esquadrão não vence a equipe paulista há mais de cinco anos.

Jogando em casa, o Bahia não sabe o que é vencer o Corinthians desde 2021. Na ocasião, com gols de Gilberto e do ex-xodó da torcida, Índio Ramírez, o Tricolor de Aço venceu por 2 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, competição que chegou ao fim apenas no início do ano seguinte em razão da pandemia da Covid-19.

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Desde então, Bahia e Corinthians se enfrentaram quatro vezes na Fonte Nova, com três empates e nenhum triunfo do Esquadrão. A única derrota no período aconteceu em 2024, pela 18ª rodada do Brasileirão, quando a equipe paulista venceu por 1 a 0, com gol de Ángel Romero.

O encontro mais recente entre as equipes na Arena Fonte Nova aconteceu em 2025, quando Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1. O duelo ficou marcado por um gol nos minutos finais da partida, que evitou a vitória tricolor e manteve a sequência negativa do Esquadrão diante dos paulistas em casa.

Apesar do retrospecto recente favorável ao Corinthians, o histórico geral do confronto na Arena Fonte Nova é marcado pelo equilíbrio. Em 36 partidas disputadas no estádio, o Bahia soma 13 vitórias, 10 empates e 13 derrotas para a equipe paulista.

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Retrospecto recente fora de casa é positivo


Se o desempenho recente contra o Corinthians na Arena Fonte Nova não anima a torcida tricolor, o cenário muda quando o Bahia atua longe de Salvador.

Nos últimos dois encontros como visitante diante da equipe paulista, o Esquadrão venceu ambos os jogos. Considerando um recorte dos últimos quatro confrontos fora de casa, o retrospecto também é positivo: são três triunfos do Bahia e apenas uma derrota.

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