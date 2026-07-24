Bahia pode ter mudança no time titular diante do Corinthians por lesão

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O Esporte Clube Bahia deve ter uma alteração no time titular para o duelo contra o Corinthians, neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Ramos Mingo não deve estar à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida.

O defensor argentino deixou o campo ainda no intervalo do empate diante do Atlético-MG, na última terça-feira, 21, após sofrer uma pancada na região do quadril. Após ser substituído, Mingo foi visto mancando em direção ao banco de reservas, onde iniciou o tratamento.

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Desde então, o zagueiro não participou das atividades com o restante do elenco tricolor. Na reapresentação do grupo, realizada na quinta-feira, 23, o jogador permaneceu em tratamento ao lado do goleiro Léo Vieira e do volante Caio Alexandre.





Já nesta sexta-feira, 24, Ramos Mingo realizou apenas uma atividade física individual no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, acompanhado do atacante Kike Olivera.





Com a provável ausência do argentino, Rogério Ceni deve promover a entrada de Marcos Victor na equipe titular para o confronto contra o Corinthians.





Juba retorna e fica à disposição de Rogério Ceni



Se por um lado o Bahia deve perder Ramos Mingo para a partida, por outro, o treinador tricolor terá o retorno de Luciano Juba.





O lateral-esquerdo novamente participou normalmente das atividades com o restante do elenco nesta sexta-feira, 24, e deve ser opção para o duelo diante do Corinthians na Arena Fonte Nova.