Bahia x Corinthians: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem

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O Esporte Clube Bahia enfrenta o Corinthians neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro — a primeira do segundo turno da competição.

Como chega o Bahia?

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chega para o confronto após conquistar uma vitória sobre a Chapecoense, na sexta-feira passada, 17, e um empate diante do Atlético-MG, na última terça-feira, 21, nos dois compromissos mais recentes pelo Brasileirão.



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Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição da Série A, com 30 pontos conquistados. A equipe tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que aparece na 5ª colocação, e está dois pontos atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro.



Para o duelo contra o Corinthians, Rogério Ceni contará com o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão e se recuperar da lesão no reto femoral.



Como chega o Corinthians?

O Corinthians chega embalado por uma vitória por 3 a 0 sobre o Remo, conquistada nesta quinta-feira, 23, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida marcou o retorno oficial da equipe paulista aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo.



Na tabela de classificação do Brasileirão, o Corinthians aparece logo atrás do Bahia. A equipe paulista ocupa a 7ª posição, com 27 pontos somados.



Para enfrentar o Tricolor, o técnico Fernando Diniz terá o retorno do meio-campista Rodrigo Garro.



Desfalques e dúvidas

Bahia

Ramos Mingo (zagueiro): deixou o campo na partida contra o Atlético-MG após sofrer uma pancada na região do quadril e não participou do treinamento com o grupo nesta sexta-feira, 24.

Caio Alexandre (meio-campista): em recuperação de lesão muscular.

(meio-campista): em recuperação de lesão muscular. Kike Olivera (atacante): trata dores no tornozelo.

(atacante): trata dores no tornozelo. Léo Vieira (goleiro): segue em recuperação após ruptura completa do tendão patelar do joelho direito.

(goleiro): segue em recuperação após ruptura completa do tendão patelar do joelho direito. Marco Moreno (zagueiro): está em processo de recondicionamento físico e ainda não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID).

Corinthians

Memphis Depay (atacante): recebeu liberação para descanso após a Copa do Mundo e ainda negocia a renovação contratual.

(atacante): recebeu liberação para descanso após a Copa do Mundo e ainda negocia a renovação contratual. Kayke (atacante): está fora após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

(atacante): está fora após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Raniele (volante): sofreu um trauma no joelho direito durante os treinamentos da intertemporada e não atuou contra o Remo.

Onde assistir Bahia x Corinthians

GETV (Youtube)

(Youtube) Globo (TV aberta)

(TV aberta) Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações de Bahia x Corinthians

Bahia : Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Zé Guilherme (Juba ou Borduchi); Acevedo, Erick (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José (Alejo Véliz) e Ademir.





: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Zé Guilherme (Juba ou Borduchi); Acevedo, Erick (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José (Alejo Véliz) e Ademir. Corinthians : Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan e André; Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Yuri Alberto.



Arbitragem de Bahia x Corinthians

Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC)

: Ramon Abatti Abel (SC) Assistente 1 : Alex dos Santos (SC)

: Alex dos Santos (SC) Assistente 2 : Henrique Neu Ribeiro (SC)

: Henrique Neu Ribeiro (SC) Quarto árbitro : Julio Cesar Pfleger (SC)

: Julio Cesar Pfleger (SC) VAR : Rodolpho Toski Marques (PR)

Palpites