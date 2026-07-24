BRASILEIRÃO
Bahia x Corinthians: onde assistir, escalações, palpites e arbitragem
Tricolor de Aço recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova
O Esporte Clube Bahia enfrenta o Corinthians neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro — a primeira do segundo turno da competição.
Como chega o Bahia?
A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chega para o confronto após conquistar uma vitória sobre a Chapecoense, na sexta-feira passada, 17, e um empate diante do Atlético-MG, na última terça-feira, 21, nos dois compromissos mais recentes pelo Brasileirão.
Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 6ª posição da Série A, com 30 pontos conquistados. A equipe tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que aparece na 5ª colocação, e está dois pontos atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-4 do Campeonato Brasileiro.
Para o duelo contra o Corinthians, Rogério Ceni contará com o retorno do lateral-esquerdo Luciano Juba, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão e se recuperar da lesão no reto femoral.
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Como chega o Corinthians?
O Corinthians chega embalado por uma vitória por 3 a 0 sobre o Remo, conquistada nesta quinta-feira, 23, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida marcou o retorno oficial da equipe paulista aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo.
Na tabela de classificação do Brasileirão, o Corinthians aparece logo atrás do Bahia. A equipe paulista ocupa a 7ª posição, com 27 pontos somados.
Para enfrentar o Tricolor, o técnico Fernando Diniz terá o retorno do meio-campista Rodrigo Garro.
Desfalques e dúvidas
Bahia
- Ramos Mingo (zagueiro): deixou o campo na partida contra o Atlético-MG após sofrer uma pancada na região do quadril e não participou do treinamento com o grupo nesta sexta-feira, 24.
- Caio Alexandre (meio-campista): em recuperação de lesão muscular.
- Kike Olivera (atacante): trata dores no tornozelo.
- Léo Vieira (goleiro): segue em recuperação após ruptura completa do tendão patelar do joelho direito.
- Marco Moreno (zagueiro): está em processo de recondicionamento físico e ainda não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID).
Corinthians
- Memphis Depay (atacante): recebeu liberação para descanso após a Copa do Mundo e ainda negocia a renovação contratual.
- Kayke (atacante): está fora após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
- Raniele (volante): sofreu um trauma no joelho direito durante os treinamentos da intertemporada e não atuou contra o Remo.
Onde assistir Bahia x Corinthians
- GETV (Youtube)
- Globo (TV aberta)
- Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações de Bahia x Corinthians
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Zé Guilherme (Juba ou Borduchi); Acevedo, Erick (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José (Alejo Véliz) e Ademir.
- Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan e André; Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Yuri Alberto.
Arbitragem de Bahia x Corinthians
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Alex dos Santos (SC)
- Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)
- Quarto árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Palpites
- Daniel Genonadio: Bahia 1 x 1 Corinthians
- João Grassi: Bahia 1 x 0 Corinthians