Everton Ribeiro explica mudança de posição e revela condição física

Referência técnica do Bahia desde a chegada ao clube, Everton Ribeiro atravessa um momento diferente na temporada. Após iniciar as últimas partidas no banco de reservas, o meia falou sobre a atual situação no elenco, explicou que ainda convive com problemas físicos e garantiu estar preparado para atuar na função que Rogério Ceni considerar necessária.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o camisa 10 revelou que as dores na região lombar, que o impediram de realizar toda a preparação da intertemporada, ainda influenciam sua condição física. Apesar disso, afirmou que a recuperação segue evoluindo.

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"Estou me sentindo bem, ainda não 100%, me recuperando da dor nas costas. Conversando com o Rogério, ele quer ter mais opções no ataque. Tenho tentado ajudar a equipe mais perto do gol, achar mais fácil os nosso atacantes. Se o professor precisar de mim mais próximo do gol, vou estar pronto para ajudar", afirmou o jogador.

Me sinto bem, aguento jogar. A dor ainda me limita às vezes, mas venho cuidando com a equipe da físio, me preparando para que a dor suma de vez e que eu possa ajudar cada vez mais. Everton Ribeiro

Como o meia lidar com a reserva?

Depois de ser presença constante entre os titulares nas últimas temporadas, Everton começou no banco os confrontos diante de Chapecoense e Atlético-MG, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o capitão afirmou encarar a situação com naturalidade e garantiu que seguirá brigando por espaço na equipe.

"[Estar no banco de reservas] questão de momento, vou lutar pelo meu espaço. Tenho que estar 100% das minhas costas para poder ajudar o mais tempo possível dentro de campo", completou o meia.

Além da concorrência no setor, Rogério Ceni tem utilizado o meia em uma faixa mais avançada do ataque, buscando explorar sua qualidade na criação de jogadas próximas à área adversária.

Foco no Corinthians

Durante a entrevista, Everton Ribeiro também avaliou o desempenho do Bahia neste início de segundo semestre, período em que o Tricolor venceu a Chapecoense e empatou com o Atlético-MG pela Série A. O meia comentou as mudanças táticas promovidas por Rogério Ceni e projetou o próximo compromisso da equipe.

O Esquadrão recebe o Corinthians neste domingo, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o capitão, uma marcação intensa será um dos principais caminhos para o Bahia buscar mais um resultado positivo diante da torcida.