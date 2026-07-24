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E.C.BAHIA

Everton Ribeiro explica mudança de posição e revela condição física

Camisa 10 do Bahia tem atuado mais próximo do gol nas últimas partidas

Lucas Vilas Boas
Por
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia
Everton Ribeiro em campo pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Referência técnica do Bahia desde a chegada ao clube, Everton Ribeiro atravessa um momento diferente na temporada. Após iniciar as últimas partidas no banco de reservas, o meia falou sobre a atual situação no elenco, explicou que ainda convive com problemas físicos e garantiu estar preparado para atuar na função que Rogério Ceni considerar necessária.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o camisa 10 revelou que as dores na região lombar, que o impediram de realizar toda a preparação da intertemporada, ainda influenciam sua condição física. Apesar disso, afirmou que a recuperação segue evoluindo.

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"Estou me sentindo bem, ainda não 100%, me recuperando da dor nas costas. Conversando com o Rogério, ele quer ter mais opções no ataque. Tenho tentado ajudar a equipe mais perto do gol, achar mais fácil os nosso atacantes. Se o professor precisar de mim mais próximo do gol, vou estar pronto para ajudar", afirmou o jogador.

Me sinto bem, aguento jogar. A dor ainda me limita às vezes, mas venho cuidando com a equipe da físio, me preparando para que a dor suma de vez e que eu possa ajudar cada vez mais. Everton Ribeiro

Como o meia lidar com a reserva?

Depois de ser presença constante entre os titulares nas últimas temporadas, Everton começou no banco os confrontos diante de Chapecoense e Atlético-MG, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o capitão afirmou encarar a situação com naturalidade e garantiu que seguirá brigando por espaço na equipe.

"[Estar no banco de reservas] questão de momento, vou lutar pelo meu espaço. Tenho que estar 100% das minhas costas para poder ajudar o mais tempo possível dentro de campo", completou o meia.

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Além da concorrência no setor, Rogério Ceni tem utilizado o meia em uma faixa mais avançada do ataque, buscando explorar sua qualidade na criação de jogadas próximas à área adversária.

Foco no Corinthians

Durante a entrevista, Everton Ribeiro também avaliou o desempenho do Bahia neste início de segundo semestre, período em que o Tricolor venceu a Chapecoense e empatou com o Atlético-MG pela Série A. O meia comentou as mudanças táticas promovidas por Rogério Ceni e projetou o próximo compromisso da equipe.

O Esquadrão recebe o Corinthians neste domingo, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o capitão, uma marcação intensa será um dos principais caminhos para o Bahia buscar mais um resultado positivo diante da torcida.

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