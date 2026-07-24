Bahia libera zagueiro de graça para clube do exterior

Depois de acertar a saída do jovem Arthur Jampa para o Torreense, de Portugal, o Bahia liberou o zagueiro Dodô para assinar com o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Assim como fez com o goleiro, o Tricolor cedeu o defensor sem custos de transferência.

Apesar dos moldes da negociação, o clube manteve 30% dos direitos do jogador no caso de uma futura venda. Fora dos planos do técnico Rogério Ceni para o profissional, e, já com 20 anos de idade, Dodô não poderia mais atuar na base do Bahia na próxima temporada. A informação foi divulgada pelo ge.

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Bahia cedeu outras promessas 'de graça'

O Tricolor utilizou a mesma estratégia para lidar com o goleiro Arthur Jampa, e, mais anteriormente, com os atacantes Andrew, de 18 anos, que assinou com o Flamengo, e Richarllyson, que acertou com o Tondela, de Portugal.

Do quarteto de jogadores que foi liberado, Dodô é o que mais entrou em campo pelas divisões de base do Bahia, com 58 jogos pelo time sub-20, e um no profissional. Jampa, por sua parte, era visto pela torcida tricolor como uma das principais promessas da posição no clube.

Já Andrew e Richarllyson não tiveram o mesmo impacto, e alternaram entre a titularidade e o banco de reservas sempre que recebem oportunidades na base. Ambos jogaram apenas o Campeonato Baiano e a Copa São Paulo de Futebol Júnior na categoria sub-20.

Busca por título na base

O Bahia disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20, e ocupa a 9ª posição com 29 pontos em 19 jogos, e o Baianão da categoria. No estadual, o Tricolor busca o octacampeonato consecutivo, mas terá que vencer o Fluminense de Feira na grande final, que será disputada em ida e volta.

Os Pivetes de Aço entram em campo neste sábado, 25, e no dia 1º de agosto, às 15h. Ambos os jogos foram no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.