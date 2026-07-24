Bahia registra no BID e reforço espanhol é liberado para estrear

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Anunciado pelo Bahia no dia 2 de julho, o zagueiro espanhol Marco Moreno foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para entrar em campo com o time comandado por Rogério Ceni.

O defensor vem aprimorando a parte física e técnica desde que chegou ao CT Evaristo de Macedo, e, no treinamento da manhã desta sexta-feira, 24, trabalhou de forma parcial com o restante do grupo — o que reduz a probabilidade dele estar apto para entrar em campo no próximo compromisso do Tricolor.

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O Bahia encerra neste sábado, 25, a preparação para encarar o Corinthians, no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marco Moreno foi o terceiro reforço anunciado pelo Tricolor nesta janela de transferências que foi registrado no BID da CBF. Anteriormente, o goleiro Guido Herrera foi o primeiro a estar apto, e já foi relacionado para encarar o Atlético-MG no último jogo, e Alejo Véliz foi inscrito em seguida.



Opções de defesa para Rogério Ceni

Agora sem mais termos burocráticos que separam Marco Moreno da sua estreia oficial pelo Esquadrão de Aço, Rogério Ceni passa a ter as seguintes opções de zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor, Kanu, Luiz Gustavo, além do defensor espanhol.