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PODE JOGAR!

Bahia registra no BID e reforço espanhol é liberado para estrear

Zagueiro foi anunciado oficialmente pelo Tricolor no início de julho

Lucas Vilas Boas
Por
Marco Moreno, novo zagueiro do Bahia
Marco Moreno, novo zagueiro do Bahia - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Anunciado pelo Bahia no dia 2 de julho, o zagueiro espanhol Marco Moreno foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está liberado para entrar em campo com o time comandado por Rogério Ceni.

O defensor vem aprimorando a parte física e técnica desde que chegou ao CT Evaristo de Macedo, e, no treinamento da manhã desta sexta-feira, 24, trabalhou de forma parcial com o restante do grupo — o que reduz a probabilidade dele estar apto para entrar em campo no próximo compromisso do Tricolor.

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O Bahia encerra neste sábado, 25, a preparação para encarar o Corinthians, no domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marco Moreno foi o terceiro reforço anunciado pelo Tricolor nesta janela de transferências que foi registrado no BID da CBF. Anteriormente, o goleiro Guido Herrera foi o primeiro a estar apto, e já foi relacionado para encarar o Atlético-MG no último jogo, e Alejo Véliz foi inscrito em seguida.

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Opções de defesa para Rogério Ceni

Agora sem mais termos burocráticos que separam Marco Moreno da sua estreia oficial pelo Esquadrão de Aço, Rogério Ceni passa a ter as seguintes opções de zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Marcos Victor, Kanu, Luiz Gustavo, além do defensor espanhol.

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