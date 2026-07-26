Ceni vê Bahia superior contra o Corinthians, detona arbitragem e elogia estreia de Alejo

Após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, 26, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni elogiou a atuação do Esporte Clube Bahia e afirmou que o Tricolor fez o suficiente para conquistar os três pontos.

Na avaliação do treinador, a equipe teve amplo domínio no primeiro tempo, foi prejudicada por decisões da arbitragem e perdeu intensidade apenas na etapa final.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



Para Ceni, o Bahia apresentou um desempenho superior ao adversário, especialmente antes do intervalo, quando criou as principais oportunidades da partida: "No primeiro tempo, o Bahia produziu bastante. Foi um primeiro tempo muito bom. Poderia ter saído vencedor, tranquilamente. No segundo tempo, com as trocas, nosso time cansou, caímos um pouco".



O treinador reforçou que, na visão dele, o empate não refletiu o que aconteceu dentro de campo e destacou os três gols anulados da equipe durante o confronto.

"Eu acho que o time jogou e mereceu vencer Rogério Ceni - técnico do Bahia

"Hoje tivemos três gols anulados, um deles que acredito que não deveria ter sido anulado", disse o treinador.





Ceni critica arbitragem de Ramon Abatti Abel



Uma parte da coletiva, inclusive, foi dedicada às críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel. Rogério Ceni contestou, principalmente, a marcação de jogo perigoso de Román Gómez sobre Angileri no segundo gol anulado do Bahia, lance que foi interrompido antes da conclusão da jogada e, por isso, sequer pôde ser revisado pelo VAR.



Na opinião do comandante tricolor, o defensor do Corinthians abaixou a cabeça na disputa, sem que houvesse contato suficiente para a infração ser assinalada. "Eu acho que o lance em que ele dá jogo perigoso não foi. Eu acho que o gol foi legal. O jogador do Corinthians abaixa a cabeça e não é tocado em nenhum momento", afirmou.





Ele (Ramon Abatti Abel) estragou o jogo Ceni - treinador do Bahia

Além dos lances envolvendo os gols anulados, Rogério Ceni avaliou que a condução da arbitragem favoreceu a estratégia do Corinthians de administrar o tempo de jogo. O treinador afirmou que o árbitro foi permissivo com a cera da equipe paulista e comprometeu o andamento da partida.

"No desempenho, não. Com 22 minutos, nós tínhamos 8 minutos de jogo parado por cera de um rival que vinha sendo pressionado, não conseguia quase sair jogando, só chutando para frente, e nós retomávamos a bola e jogávamos", avaliou o técnico.

Achei uma arbitragem bem ruim Rogério Ceni - técnico do Bahia

O treinador ainda revelou que, no intervalo, o árbitro reclamou da postura dos jogadores, mas rebateu a avaliação.

"Ele reclamou, no intervalo, que os jogadores não ajudavam. E eu digo o contrário: que ele não ajudou os jogadores hoje. Então, achei uma arbitragem, no dia de hoje, bem fraca, bem permissiva com relação ao adversário", afirmou Rogério Ceni.





Estreia de Alejo Véliz recebe elogios



Outro tema abordado por Rogério Ceni foi a estreia do atacante Alejo Véliz. Titular diante do Corinthians, o argentino marcou dois gols que acabaram anulados e recebeu elogios do treinador pelo desempenho, principalmente pela intensidade na marcação e presença na área.



Segundo Ceni, o centroavante tem características diferentes das de Willian José e pode ser uma peça importante para o restante da temporada: "É um jogador que não tem as mesmas características do Willian, mas gostei muito da pressão feita por ele na saída de jogo".

"É um jogador que se entrega bastante, tem presença de área. Se não, não teria feito dois gols. Em um deles, o Pulga estava impedido, não ele. E o outro, eu acho uma precipitação do árbitro", garantiu.



O treinador ressaltou que Véliz precisa ser abastecido pelos companheiros para potencializar suas principais características:"Ele é um jogador que tem que ser abastecido dentro da área. Tem que ter jogadores de criação à volta".