Fora contra o Corinthians, Iago Borduchi negocia saída do Bahia

Iago Borduchi pode estar de saída do Esporte Clube Bahia. Fora da relação para o confronto deste domingo, 26, diante do Corinthians, o lateral-esquerdo está sendo negociado com o Internacional, concorrente do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro, conforme apuração do portal A TARDE.

Com contrato válido até o final de 2028, Iago Borduchi estaria de saída por empréstimo até o final da temporada. Caso a negociação seja concretizada, o Internacional ficará responsável pelo pagamento integral dos salários do lateral-esquerdo enquanto o atleta defender o clube gaúcho. O tempo de duração do acordo, porém, ainda não foi revelado.

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A movimentação faz parte do planejamento do Bahia para enxugar a folha salarial e, ao mesmo tempo, abrir espaço para o jovem Zé Guilherme, que agradou nos últimos jogos e seria alçado, com a saída de Borduchi, ao posto de lateral reserva imediato a Luciano Juba.

Inter já havia tentado contratar lateral em 2025

O interesse do Internacional em Iago Borduchi não surgiu agora. No fim de 2025, o Colorado já havia procurado o Bahia em busca de um acordo pelo lateral-esquerdo. Na ocasião, a proposta apresentada não convenceu a diretoria tricolor, que respondeu com uma contraproposta envolvendo uma possível troca por Bruno Gomes. As negociações, entretanto, não evoluíram e a transferência acabou não sendo concretizada.

Iago Borduchi foi revelado pelo Internacional, defendo o clube gaúcho por três temporadas antes de ser transferido para o Augsburg, da Alemanha. Contratado com expectativa, Iago não conseguiu se firmar

Anunciado pelo Bahia em 2024 após assinar um pré-contrato, Iago chegou ao clube sem custos de transferência. A contratação foi cercada de expectativa em razão das boas atuações do jogador pelo Augsburg, da Alemanha, onde disputou a Bundesliga por quatro temporadas e meia.

Lesões e ascensão de Juba mudaram cenário no Bahia

No entanto, a trajetória do lateral no Esquadrão foi marcada por problemas físicos. Ao longo de sua passagem pelo clube, Iago acumulou lesões e não conseguiu se consolidar entre os titulares.

Com isso, perdeu espaço para Luciano Juba, que se firmou na posição sob o comando de Rogério Ceni e passou a ser uma das referências da equipe, desempenho que lhe rendeu convocações para a Seleção Brasileira.