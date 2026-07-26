E.C.BAHIA
Ex-Bahia vendido por R$ 139 milhões entra na mira de gigante brasileiro
Atacante foi a maior venda da história do Bahia
O atacante Luciano Rodriguez, a maior compra e a maior venda da história do Bahia e do futebol nordestino pode voltar ao Brasil nas próximas semanas. O uruguaio, hoje no Neom SC, da Arábia Saudita, é a prioridade do Vasco para assumir o comando de ataque.
O Vasco foi além do interesse e já apresentou uma oferta oficial de empréstimo ao clube saudita na busca por Luciano Rodriguez. O atacante é é monitorado pelo clube carioca desde 2024.
Sem brilhar no futebol saudita, Luciano Rodriguez vê com bons olhos um retorno para o futebol brasileiro. No entanto, o clube carioca tem a concorrência de um clube do futebol turco. As informações são do ge.
A posição de centroavante é uma das prioridades do Vasco na janela de transferências. Além de Luciano Rodríguez, o Vasco também avali uma investiga no centroavante iraniano Mehdi Taremi. O jogador de 34 anos já passou por Porto, Inter de Milão e hoje defende o Olympiacos, da Grécia.
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Luciano Rodríguez no Bahia
Destaque nas seleções de base do Uruguai e convocado com frequência para a seleção principal do país, Lucho Rodríguez foi contratado pelo Bahia em 2024 por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época).
Em pouco mais de um ano no Bahia, Lucho Rodriguez disputou 69 jogos, marcou 20 gols e deu três assistências. Entre altos e baixos, ele deixou o clube como campeão baiano e da Copa do Nordeste.
No ano passado, Lucho Rodriguez foi vendido pelo Bahia ao Neom SC por 20 milhões de euros à vista e 2 milhões de euros em bônus por metas. O valor total do negócio poderia chegar assim a R$ 139 milhões. O Tricolor ainda manteve 25% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura.