Ex-Bahia vendido por R$ 139 milhões entra na mira de gigante brasileiro

Siga o A TARDE no Google

O atacante Luciano Rodriguez, a maior compra e a maior venda da história do Bahia e do futebol nordestino pode voltar ao Brasil nas próximas semanas. O uruguaio, hoje no Neom SC, da Arábia Saudita, é a prioridade do Vasco para assumir o comando de ataque.

O Vasco foi além do interesse e já apresentou uma oferta oficial de empréstimo ao clube saudita na busca por Luciano Rodriguez. O atacante é é monitorado pelo clube carioca desde 2024.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sem brilhar no futebol saudita, Luciano Rodriguez vê com bons olhos um retorno para o futebol brasileiro. No entanto, o clube carioca tem a concorrência de um clube do futebol turco. As informações são do ge.

A posição de centroavante é uma das prioridades do Vasco na janela de transferências. Além de Luciano Rodríguez, o Vasco também avali uma investiga no centroavante iraniano Mehdi Taremi. O jogador de 34 anos já passou por Porto, Inter de Milão e hoje defende o Olympiacos, da Grécia.

Luciano Rodríguez no Bahia

Destaque nas seleções de base do Uruguai e convocado com frequência para a seleção principal do país, Lucho Rodríguez foi contratado pelo Bahia em 2024 por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época).

Em pouco mais de um ano no Bahia, Lucho Rodriguez disputou 69 jogos, marcou 20 gols e deu três assistências. Entre altos e baixos, ele deixou o clube como campeão baiano e da Copa do Nordeste.

No ano passado, Lucho Rodriguez foi vendido pelo Bahia ao Neom SC por 20 milhões de euros à vista e 2 milhões de euros em bônus por metas. O valor total do negócio poderia chegar assim a R$ 139 milhões. O Tricolor ainda manteve 25% dos direitos econômicos do jogador para uma venda futura.