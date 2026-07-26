MUDANÇAS NO TIME TITULAR
Bahia sofre baixa inesperada e estreia reforço contra o Corinthians
Volante foi cortado pouco antes da partida, enquanto o atacante argentino vai para o jogo
O time titular do Esporte Clube Bahia para enfrentar o Corinthians, neste domingo, 26, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá duas mudanças: a entrada de Alejo Véliz e a ausência de Erick.
Regularizado, o atacante argentino fará sua estreia pelo Esquadrão na Série A do Brasileirão, ocupando a vaga de Willian José. Por outro lado, o Tricolor de Aço perdeu o volante, capitão nas últimas partidas, em razão de uma infecção no pé.
Erick participou da concentração com os outros 24 atletas relacionados para o duelo contra o Corinthians, mas acabou cortado de última hora, ainda no hotel onde o Bahia estava concentrado para a partida, conforme soube o portal A TARDE.
Para substituir o jogador, o técnico Rogério Ceni escalou Jean Lucas entre os titulares. Já para completar a lista de relacionados, o meio-campista David Martins foi convocado.
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Com as mudanças, o Bahia está escalado para enfrentar o Corinthians com Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz.