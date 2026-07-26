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Regularizado, Alejo Véliz é relacionado e pode estrear contra o Corinthians

Atacante está apto para entrar em campo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni
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| Atualizada em
Além de Alejo Véliz, Luciano Juba retorna à lista de relacionados
Além de Alejo Véliz, Luciano Juba retorna à lista de relacionados - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o Corinthians, logo mais, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni relacionou 24 atletas, incluindo Alejo Véliz e Luciano Juba.

O atacante, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o lateral-esquerdo, que retorna após cumprir suspensão e se recuperar de uma lesão, são as principais novidades da lista de relacionados para a partida.

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Atacante pode fazer estreia pelo Bahia

Alejo Veliz foi relacionado pela primeira vez e poderá fazer sua estreia com a camisa do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Ramos Mingo é relacionado; Caio Alexandre e Kike ficam fora


O zagueiro Ramos Mingo, que foi substituído no confronto diante do Atlético-MG, na última terça-feira, 21, após sofrer uma pancada no quadril, também integra a lista de relacionados.

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Por outro lado, o treinador tricolor não poderá contar com Caio Alexandre e Kike Olivera. Já Marco Moreno, apesar de estar regularizado, segue em cronograma de recondicionamento físico e ainda não está apto a estrear.

Confira os relacionados

  • Goleiros: Ronaldo, Iuri e Guido Herrera.
  • Laterais: Román Gómez, Zé Guilherme e Luciano Juba.
  • Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Kanu e Marcos Victor.
  • Meio-campistas: Acevedo, Néstor, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Michel Araújo.
  • Atacantes: Ademir, Everaldo, Ruan Pablo, Kauê Furquim, Alejo Veliz, Willian José, Erick Pulga e Sanabria.
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Alejo Véliz campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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