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Regularizado, Alejo Véliz é relacionado e pode estrear contra o Corinthians
Atacante está apto para entrar em campo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro
O Esporte Clube Bahia está pronto para enfrentar o Corinthians, logo mais, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni relacionou 24 atletas, incluindo Alejo Véliz e Luciano Juba.
O atacante, regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o lateral-esquerdo, que retorna após cumprir suspensão e se recuperar de uma lesão, são as principais novidades da lista de relacionados para a partida.
Atacante pode fazer estreia pelo Bahia
Alejo Veliz foi relacionado pela primeira vez e poderá fazer sua estreia com a camisa do Bahia no Campeonato Brasileiro.
Ramos Mingo é relacionado; Caio Alexandre e Kike ficam fora
O zagueiro Ramos Mingo, que foi substituído no confronto diante do Atlético-MG, na última terça-feira, 21, após sofrer uma pancada no quadril, também integra a lista de relacionados.
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Por outro lado, o treinador tricolor não poderá contar com Caio Alexandre e Kike Olivera. Já Marco Moreno, apesar de estar regularizado, segue em cronograma de recondicionamento físico e ainda não está apto a estrear.
Confira os relacionados
- Goleiros: Ronaldo, Iuri e Guido Herrera.
- Laterais: Román Gómez, Zé Guilherme e Luciano Juba.
- Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Kanu e Marcos Victor.
- Meio-campistas: Acevedo, Néstor, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Michel Araújo.
- Atacantes: Ademir, Everaldo, Ruan Pablo, Kauê Furquim, Alejo Veliz, Willian José, Erick Pulga e Sanabria.