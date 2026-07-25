Gigante inglês tem interesse em contratar Vinícius Júnior

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O Arsenal tem interesse na contratação de Vinícius Júnior e avalia uma possível investida no atacante do Real Madrid e Seleção Brasileira. A informação foi divulgada neste sábado, 25, pelo jornalista David Ornstein, do The Athletic.

De acordo com o repórter, ainda não há negociação formal entre os clubes, mas o interesse já foi discutido internamente e recebeu sinal verde dentro do Arsenal, que busca reforçar o setor ofensivo para a próxima temporada europeia.

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O cenário da possível transferência está diretamente ligado à situação contratual do brasileiro. Vinícius Júnior tem vínculo com o Real Madrid até o meio do próximo ano e, até o momento, não há confirmação de renovação.

Caso não haja avanço nas tratativas por um novo contrato, o clube espanhol pode se ver pressionado a negociar o jogador para evitar perdê-lo sem custos.

Destaque no Real Madrid

Destaque do time merengue nas últimas temporadas, Vini Júnior foi protagonista em diversos títulos no Real Madrid. Conquistou duas Champions, três LaLiga, dois Mundiais de Clube, uma Copa Intercontinental, duas Supercopas da Uefa, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

No total, o atleta revelado no Flamengo acumula 375 jogos pelo clube espanhol, com 128 gols e 85 assistências.