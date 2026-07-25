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Lamine Yamal revela conselho de Messi em final da Copa do Mundo

Seleção espanhola superou a Argentina na final do Mundial 2026

João Grassi
Por
Lionel Messi e Lamine Yamal na final da Copa do Mundo
Lionel Messi e Lamine Yamal na final da Copa do Mundo - Foto: Charly TRIBALLEAU | AFP

Assim que a Espanha selou o título da Copa do Mundo 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, Lamine Yamal fez questão de ir ao encontro de Lionel Messi. O abraço entre a promessa e a lenda não apenas marcou a passagem de bastão do futebol internacional, mas também rendeu ao jovem espanhol um conselho que ele promete carregar para sempre.

O gesto de carinho e reverência aconteceu no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em declarações destacadas por jornais como o Marca, o atacante da La Roja detalhou como foi a conversa com o astro argentino.

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"Ele é o maior jogador da história e alguém que sempre admirei. Depois da partida, eu queria mostrar meu respeito", revelou Yamal.

O atacante de 19 anos contou que o astro da Albiceleste fez questão de incentivá-lo para os próximos passos da carreira, o que ele considerou como algo extremamente valioso.

"Ele me disse para continuar seguindo meu caminho e que o futuro pertence à nossa geração. Essas palavras valem tanto quanto a medalha de ouro que está pendurada no meu pescoço", exaltou.

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Euro e Copa do Mundo no currículo

A taça nos Estados Unidos coroou uma trajetória meteórica do prodígio com a camisa da Espanha. Com apenas dois anos de diferença em relação ao título da Eurocopa de 2024, Yamal virou peça-chave no segundo troféu mundial do país.

Apesar de não ter tido o mesmo destaque no Mundial, Yamal chegou ao torneio pouco após se recuperar de lesão muscular e foi titular em sete dos oito jogos da seleção espanhola, com um gol marcado e uma assistência.

Ligação especial com Messi

O laço entre os dois vai muito além do confronto de seleções: ambos foram lapidados em La Masia, a famosa academia do Barcelona. O destino já havia cruzado o caminho da dupla em 2007, em uma célebre imagem de uma campanha beneficente na qual um jovem Messi aparece dando banho em Yamal ainda recém-nascido.

Com o passar dos anos, essa coincidência transformou o espanhol no sucessor natural do legado do craque no Camp Nou — responsabilidade que ele carrega no peito ao vestir a icônica camisa 10 do clube catalão.

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