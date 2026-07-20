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HOME > COPA DO MUNDO

CONFUSÃO

Fifa abre investigação contra Argentina por lances sujos na Copa

Jogadores correm risco de punições da entidade máxima do futebol

Lucas Vilas Boas
Por
Jogadores de Argentina e Espanha se envolveram em confusão
Jogadores de Argentina e Espanha se envolveram em confusão - Foto: Charly Triballeau / AFP

A Argentina virou alvo de uma investigação disciplinar da Fifa depois da final da Copa do Mundo, e alguns jogadores podem ser punidos por causa das confusões que chamaram a atenção durante e após o jogo contra a Espanha. As imagens das câmeras e os relatórios de arbitragem serão analisados pela entidade durante o processo de análise.

Entre os episódios a serem avaliados estão a expulsão Paredes, que se envolveu em uma briga com jogadores espanhóis depois do apito final, e de Nahuel Molina, que deu um soco em Rodri durante a comemoração dos campeões. Um suposto envolvimento do ex-jogador e atual auxiliar técnico da Argentina, Roberto Ayala, também estará entre os incidentes averiguados. Ele teria empurrado o meia Dani Olmo durante os desentendimentos.

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Além dos episódios marcados por briga, a Fifa também vai avaliar o comportamento da seleção vice-campeã durante a cerimônia de premiação, já que alguns dos jogadores da Argentina se viraram de costas para a comemoração dos espanhóis. A atitude foi duramente criticada pela imprensa europeia. A Fifa ainda não anunciou nenhuma punição para os casos, mas a decisão deve acontecer dentro de algumas semanas.

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Lances "sujos"

Dentro de campo, o comportamento dos jogadores argentinos tem sido um dos principais assuntos da Copa do Mundo desde a semifinal contra a Inglaterra.

Em jogo que terminou com virada e vitória da Argentina por 2 a 1, vários "truques sujos" da seleção sul-americana chamaram a atenção. O jornal inglês Manchester Evening News destacou, por exemplo, 31 lances que correm risco de punições da Fifa.

Entre os lances destacados pela reportagem estão faltas não marcadas pela arbitragem, fortes entradas que não foram convertidas em cartões, protestos excessivos com o árbitro e reações irônicas às suas decisões.

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