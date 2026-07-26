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E.C.BAHIA

Titulares são suspensos e desfalcam o Bahia contra o Fluminense

Jogador estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo

Téo Mazzoni
Por
Lateral Zé Guilherme tem sido titular do Bahia
Lateral Zé Guilherme tem sido titular do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O zagueiro David Duarte e o lateral-esquerdo Zé Guilherme serão desfalques do Esporte Clube Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense. Neste domingo, 26, durante a partida contra o Corinthians, os defensores receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática.

Com as suspensão, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com os defensores no duelo diante do Fluminense, marcado para quarta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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Substitutos

Marcos Victor e Kanu aparecem como os principais candidatos para substituir David Duarte na equipe titular. Já Marco Moreno, que ainda passa por um processo de recondicionamento físico, dificilmente será utilizado como opção para a vaga.

Já o substituto de Zé Guilherme pode ser Luciano Juba, titular absoluto da posição, mas que volta de posição e ainda não estava disponível para atuar por 90 minutos contra o Corinthians

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