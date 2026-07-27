Ceni quer Everton Ribeiro no ataque do Bahia, mas jejum de 6 meses acende alerta

O meia Everton Ribeiro, aos 37 anos, pode ter o seu jeito de jogar alterado pelo técnico Rogério Ceni, do Bahia. Com o veterano enfrentando problemas físicos e distante do seu melhor momento, o treinador faz testes o escalando mais adiantado. No entanto, o camisa 10 não marca gol pelo Tricolor Baiano há 6 meses.

Nos últimos jogos após a volta do Campeonato Brasileiro, Everton Ribeiro foi escalado por Rogério Ceni no segundo tempo no lugar do centroavante William José. A ideia era ter o veterano como um falso centrovante que pudesse acionar os dois rápidos atacantes de lado. A estratégia aconteceu nos jogos contra Chapecoense e Atlético Mineiro.

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"Everton é um jogador dinâmico que estamos tentando a longevidade dele. Ele é muito inteligente, quando flutua abre espaços e sabe colocar os companheiros em condições de gols. É o que a gente tenta tirar dele, correr menos e fazer o que faz de melhor, pensar as jogadas e executá-las", explicou Rogério Ceni após a vitória contra a Chapecoense pelo Brasileirão.

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Em entrevista coletiva na última semana, o próprio Everton Ribeiro explicou a mudança de função mais perto do gol adversário. "Conversando com o Rogério, ele quer ter mais opções no ataque. Tenho tentado ajudar a equipe mais perto do gol, achar mais fácil os nosso atacantes. Se o professor precisar de mim mais próximo do gol, vou estar pronto para ajudar", falou o jogador.

Falta gol a Everton Ribeiro

Meio-campista técnico e que se destaca pela capacidade de gerar jogo, Everton Ribeiro não tem a finalização como principal valência ofensiva. Nesta temporada, por exemplo, o meia marcou apenas um gol. O único tento foi há mais de 6 meses, em 20 de janeiro, na goleada contra o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano.

Desde então, Everton Ribeiro disputou 21 jogos pelo Bahia, não marcou gol e contribuiu com seis assistência. Neste intervalo, o camisa 10 também ficou marcado negativamente pelo pênalti perdido na disputa contra o O'Higgins, que terminou na eliminação precoce do Tricolor na Libertadores.

Reserva de luxo

Desde a volta da Copa do Mundo, Everton Ribeiro tem sido reserva do Bahia. O camisa 10 e capitão da equipe, titular absoluto nos últimos anos, sofreu uma lombalgia e ainda não considerado 100% recuperado das dores nas costas.

"Me sinto bem, aguento jogar. A dor ainda me limita às vezes, mas venho cuidando com a equipe da físio, me preparando para que a dor suma de vez e que eu possa ajudar cada vez mais", garantiu Ribeiro.

Everton Ribeiro ainda apontou a reserva como um momento passageiro e projeta o retorno ao time titular. "[A reserva é] questão de momento, vou lutar pelo meu espaço. Tenho que estar 100% das minhas costas para poder ajudar o mais tempo possível dentro de campo", disse.

Futuro no Bahia

Everton Ribeiro chegou ao Bahia no início de 2024 após deixar o Flamengo, e acumula 10 gols e 23 assistências em 143 jogos pelo clube. O camisa 10 tem contrato apenas até o final da atual temporada e ainda não garante uma renovação para 2027.

"Ainda não conversamos, até falei em outra entrevista que meu foco estar bem para ajudar em campo. Terminar bem o campeonato e depois a gente conversa. Tenho uma boa abertura com a diretoria, eles também têm comigo, o que tiver que ser será decidido lá na frente", falou.