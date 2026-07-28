CBF faz mudança nos jogos do Bahia pela Copa do Brasil Feminina

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Os jogos do Esporte Clube Bahia contra o São Paulo, válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, sofreram alterações importantes. Nesta segunda-feira, 27, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança das datas-base da fase da competição.

CBF altera calendário das quartas de final



Com isso, as partidas de ida e volta passam a ter como datas-base os dias 15 e 22 de outubro, respectivamente. Anteriormente, os confrontos estavam previstos para os dias 5 e 19 de agosto.

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Os detalhes sobre datas, horários, locais e transmissões dos jogos ainda serão divulgados pela CBF.



Como já definido no sorteio, as Mulheres de Aço enfrentam o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida será disputada com mando de campo do Esquadrão, enquanto o confronto de volta acontecerá na casa da equipe paulista.

Classificação garantiu premiação ao Tricolor



O Bahia garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Itabirito-MG nas oitavas, em duelo disputado na última terça-feira, 21. Além da classificação, o clube assegurou uma premiação de R$ 120 mil pela campanha na competição.