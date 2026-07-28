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HOME > esportes > E.C.BAHIA

MULHERES DE AÇO

CBF faz mudança nos jogos do Bahia pela Copa do Brasil Feminina

Entidade adia confrontos das quartas de final contra o São Paulo

Téo Mazzoni
Por
CBF muda jogos do Bahia na Copa do Brasil Feminina
CBF muda jogos do Bahia na Copa do Brasil Feminina - Foto: Divulgação / EC Bahia

Os jogos do Esporte Clube Bahia contra o São Paulo, válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, sofreram alterações importantes. Nesta segunda-feira, 27, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança das datas-base da fase da competição.

CBF altera calendário das quartas de final


Com isso, as partidas de ida e volta passam a ter como datas-base os dias 15 e 22 de outubro, respectivamente. Anteriormente, os confrontos estavam previstos para os dias 5 e 19 de agosto.

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Os detalhes sobre datas, horários, locais e transmissões dos jogos ainda serão divulgados pela CBF.


Como já definido no sorteio, as Mulheres de Aço enfrentam o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida será disputada com mando de campo do Esquadrão, enquanto o confronto de volta acontecerá na casa da equipe paulista.

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Classificação garantiu premiação ao Tricolor


O Bahia garantiu vaga nas quartas de final após eliminar o Itabirito-MG nas oitavas, em duelo disputado na última terça-feira, 21. Além da classificação, o clube assegurou uma premiação de R$ 120 mil pela campanha na competição.

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Copa do Brasil Feminina Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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