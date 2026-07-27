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E.C.BAHIA

Vendido por R$ 139 milhões, ex-Bahia pode gerar novos lucros ao clube

Jogador de 23 anos atualmente defende o Neom

João Grassi
Por
Lucho Rodríguez
Lucho Rodríguez - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Luciano Rodríguez, que teve passagem importante no Esporte Clube Bahia, pode gerar novos lucros ao Tricolor. De acordo com o jornalista Uriel Iugt, o Neom, atual clube do uruguaio de 23 anos, avançou em negociações para vender o atacante ao Çorum FK, da Turquia.

Maior compra e a maior venda da história do Bahia, Lucho Rodríguez, como é conhecido, foi vendido para a equipe árabe por 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões na ocasião) garantidos, além de mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus por produtividade. O Liverpool-URU teve direito a R$ 18,3 milhões do montante.

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Além das cifras obtidas pela transferência, o Esquadrão de Aço tem direito a 25% de uma venda futura. Com isso, caso Lucho seja vendido pelo Neom ao time turco, o Bahia teria novo lucro com a negociação, mas a publicação não detalhou os valores da proposta.

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Lucho Rodríguez no Bahia

Destaque nas seleções de base do Uruguai e convocado com frequência para a equipe principal do país, Luciano Rodríguez foi contratado pelo Bahia em 2024 por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 65,3 milhões na cotação da época).

Com a camisa tricolor, Lucho acumulou 69 partidas, 20 gols, três assistências e dois títulos: Campeonato Baiano e Copa do Nordeste de 2025.

O atacante foi peça importante na classificação à Copa Libertadores em 2024, quando o clube baiano retornou à competição após 36 anos.

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