E.C.BAHIA
Bahia vence o Botafogo por 2 a 1 e entra no G4 do Brasileirão Feminino
Time fica quatro pontos acima do primeiro time fora da zona de classificação para o mata-mata
O Esporte Clube Bahia enfrentou o Botafogo nesta segunda-feira, 27, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e venceu por 2 a 1. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1.
O técnico Felipe Teixeira escalou a equipe baiana com: Yanne; Aila, Tchula (Camila Santos), Carol Martins e Suelen (Helô Faria); Angela, Raquel, Cássia; Vilma (Dan Nunes), Roque (Dany Silva) e Wendy (Isabela Fernandes).
O jogo
O Bahia abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo após boa jogada de Wendy pelo lado esquerdo, cruzando área para Cássia finalizar em cima da goleira do Botafogo. No entanto, Roqueline estava atenta ao rebote e finalizou de voleio para desempatar a partida.
Quatro minutos depois, o Bahia conseguiu ampliar a vantagem após uma boa jogada pelo lado direito do ataque, que terminou com um cruzamento que encontrou Carol Martins na marca penal. A defensora tricolor não perdoou e chutou forte para fazer o segundo gol da partida.
O gol do Botafogo veio em um erro da defesa do Bahia, aos 22 minutos da segunda etapa, quando Tchula tentou cortar um cruzamento, mas cabeceou para dentro do gol tricolor, surpreendendo a goleira Yanne.
Classificação e próximo jogo do Bahia
Com o triunfo, a equipe feminina do Bahia sobe para a quarta colocação na competição, com 24 pontos, quatro a mais que o Bragantino, a primeira equipe fora da zona de classificação para a fase de mata-mata do torneio, disputada entre os oito melhores colocados da primeira fase.
O Bahia volta a jogar no domingo, 2 de agosto, às 18h, contra a Ferroviária. O jogo, válido pela rodada 14 do Brasileirão, será disputado no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).