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HOME > esportes > E.C.BAHIA

MERCADO DA BOLA

Clube da Série A dá 'chapéu' e avança para contratar lateral do Bahia

Tricolor libera jogador para enxugar folha salarial e abrir espaço no elenco

Lucas Vilas Boas
Por
Iago Borduchi, lateral-esquerdo do Bahia
Iago Borduchi, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Procurado pelo Internacional para retornar ao clube onde foi revelado, o lateral-esquerdo Iago Borduchi tem negociações avançadas para reforçar outro gigante do Campeonato Brasileiro: o São Paulo.

A reportagem do portal A TARDE apurou que o jogador esteve perto de fechar com o Colorado, mas o clube paulista ganhou a concorrência no mercado, e Iago deve vestir a camisa do Soberano no restante da temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan.

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O jogador tem contrato até o final de 2028 com o Bahia, e deve sair por empréstimo até o fim de 2026. O movimento faz parte do planejamento do Tricolor para enxugar a folha salarial e, ao mesmo tempo, abrir espaço para Zé Guilherme, que passará a ser o reserva imediato de Luciano Juba na lateral-esquerda.

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Lateral sofreu com lesões

Iago Borduchi chegou ao Tricolor sem custos após deixar o Augsburg, da Alemanha, em 2024, mas conviveu com contusões que atrapalharam sua passagem no Esquadrão de Aço. Ao longo de quase três temporadas, o jogador fez 54 jogos, três gols e 4 assistências.

Titular absoluto do Tricolor na posição, Luciano Juba ultrapassou esta quantidade de jogos somente no ano de 2025, quando entrou em campo 63 vezes com o time azul, vermelho e branco.

Iago ficou de fora do confronto do último domingo, 26, contra o Corinthians, por opção técnica, e soma 11 jogos na temporada. Ele participou das conquistas dos Campeonatos Baianos de 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025.

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Esporte Clube Bahia Iago Borduchi internacional

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