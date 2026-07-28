Lênin Franco retorna ao Bahia para chefiar setor de marketing

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O Esporte Clube Bahia definiu o retorno de Lênin Franco para o comando do departamento de marketing e negócios do clube. O executivo soteropolitano volta ao Tricolor após pouco mais de cinco anos e será responsável por liderar novamente o setor.

A informação foi divulgada inicialmente pelo setorista Antônio Neto e confirmada pelo portal A TARDE. Lênin ocupará a vaga deixada por Rafael Soares, que encerrou sua passagem pelo Bahia em maio deste ano.

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O profissional já havia trabalhado no Esquadrão de Aço por quase oito anos, período em que exerceu a função de gerente de negócios e participou diretamente de mudanças na estrutura do marketing do clube.

Lênin Franco

Durante sua primeira passagem, Lênin também esteve envolvido no desenvolvimento da TV Bahêa e na criação de campanhas que tiveram destaque junto à torcida tricolor.

Depois de deixar o Bahia, o executivo acumulou experiências em outros grandes departamentos de marketing, passando por Botafogo, Cruzeiro e Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Formado em Publicidade e Propaganda e com MBA em Gestão de Projetos, Lênin Franco está prestes a ser oficialmente anunciado pelo Bahia.