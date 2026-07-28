Bahia perde titulares e Ceni busca substitutos contra o Fluminense

Para o duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã, o Esporte Clube Bahia terá dois desfalques por suspensão: David Duarte e Zé Guilherme. O zagueiro e o lateral-esquerdo receberam o terceiro cartão amarelo na partida diante do Corinthians, no último domingo, 26, e cumprirão suspensão automática.

Com isso, o técnico Rogério Ceni será obrigado a promover mudanças na equipe titular do Esquadrão. Os principais candidatos a assumir as vagas são Luciano Juba, na lateral-esquerda, e Kanu, no lado direito da defesa, além de Marcos Victor, que também aparece como opção para o setor.





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Luciano Juba retorna após mais de dois meses fora



Juba voltou a defender o Bahia após mais de dois meses justamente na partida contra o Corinthians. O camisa 46 havia cumprido suspensão diante do Atlético-MG, na terça-feira passada, 21, e também se recuperava de uma lesão no reto femoral da coxa.





Diante do Corinthians, o lateral-esquerdo entrou no segundo tempo e atuou por cerca de 25 minutos no empate por 1 a 1 na Arena Fonte Nova.





Kanu e Marcos Victor disputam vaga na zaga



Para o lugar de David Duarte, o substituto natural é o zagueiro Kanu, um dos capitães e jogadores mais experientes do elenco tricolor.





No entanto, Marcos Victor também surge como alternativa. O defensor ganhou espaço internamente e, inclusive, foi utilizado na partida contra o Atlético-MG, quando entrou no lugar de Ramos Mingo, mesmo com Kanu à disposição.





Marco Moreno pode jogar?



Além de Kanu e Marcos Victor, o técnico Rogério Ceni também conta com o zagueiro espanhol Marco Moreno, reforço do Bahia para a sequência da temporada.





No entanto, no cenário atual, o jogador surge como última opção, já que, apesar de estar regularizado no BID, passou a integrar integralmente as sessões de treinamento com o restante do elenco tricolor apenas nesta segunda-feira, 27.





Dessa forma, dificilmente será escolhido para iniciar a partida, embora ainda existam chances remotas de estar entre os relacionados. A previsão é de que sua estreia aconteça no duelo contra o Vasco, no dia 9 de agosto, conforme revelou o técnico Rogério Ceni.





Despedida de Iago Borduchi?

Na lateral-esquerda, além de Luciano Juba, Rogério Ceni também conta com Iago Borduchi como opção. O duelo contra o Fluminense pode marcar a última partida do jogador pelo Bahia.

O lateral está de saída para o Internacional, em um contrato de empréstimo até o final da temporada, conforme informações do portal A TARDE.

Mas, diante da possibilidade de entrar em campo no Maracanã, surge uma dúvida: caso seja utilizado pelo Bahia, Borduchi ainda poderá ser transferido para o Internacional?

A resposta é sim. Isso porque o lateral-esquerdo disputou apenas cinco partidas pelo Bahia na atual edição do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, ele não atingiria o limite de jogos permitido para atuar por outro clube na competição, que é de 13 partidas.