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MULHERES DE AÇO

Bahia contrata promessa germano-brasileira de 19 anos para o feminino

Reforço tem passagem pelo futebol europeu, dupla nacionalidade e convocação para Seleção Brasileira

Téo Mazzoni
Por
Bahia contrata atacante de 19 anos que marcou 25 gols em Portugal
Bahia contrata atacante de 19 anos que marcou 25 gols em Portugal - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta terça-feira, 28, a contratação da atacante Maia Rodrigues para reforçar o elenco das Mulheres de Aço. Aos 19 anos, a jogadora chega ao clube após passagem pelo Gil Vicente, de Portugal, onde teve grande destaque ofensivo.

A chegada ao Bahia marca o primeiro desafio da jogadora em um clube brasileiro.

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Atacante chega após temporada de destaque em Portugal


Pela equipe portuguesa, Maia disputou 26 partidas e marcou 25 gols, números que chamaram atenção durante sua passagem pelo futebol europeu. Antes de defender o Gil Vicente, a atacante também atuou pelo Parma, da Itália. Além de também já ter defendido a Sampdoria.

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Maia Rodrigues tem dupla nacionalidade e iniciou carreira na Alemanha


Germano-brasileira, Maia nasceu na Alemanha, país onde iniciou sua trajetória no futebol e construiu a maior parte da carreira até o momento, mas tem pai brasileiro, o que lhe garantiu a dupla nacionalidade.

A atleta foi revelada pelo SGS Essen, em 2021, e permaneceu no clube alemão até 2024.

Atacante já foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-20


No mesmo ano, em 2024, Maia recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, ampliando sua projeção no cenário internacional.

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Esporte Clube Bahia mercado da bola Mulheres de Aço

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