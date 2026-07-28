Bahia contrata promessa germano-brasileira de 19 anos para o feminino

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O Esporte Clube Bahia anunciou, nesta terça-feira, 28, a contratação da atacante Maia Rodrigues para reforçar o elenco das Mulheres de Aço. Aos 19 anos, a jogadora chega ao clube após passagem pelo Gil Vicente, de Portugal, onde teve grande destaque ofensivo.

A chegada ao Bahia marca o primeiro desafio da jogadora em um clube brasileiro.





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Atacante chega após temporada de destaque em Portugal



Pela equipe portuguesa, Maia disputou 26 partidas e marcou 25 gols, números que chamaram atenção durante sua passagem pelo futebol europeu. Antes de defender o Gil Vicente, a atacante também atuou pelo Parma, da Itália. Além de também já ter defendido a Sampdoria.





Maia Rodrigues tem dupla nacionalidade e iniciou carreira na Alemanha



Germano-brasileira, Maia nasceu na Alemanha, país onde iniciou sua trajetória no futebol e construiu a maior parte da carreira até o momento, mas tem pai brasileiro, o que lhe garantiu a dupla nacionalidade.





A atleta foi revelada pelo SGS Essen, em 2021, e permaneceu no clube alemão até 2024.





Atacante já foi convocada pela Seleção Brasileira Sub-20



No mesmo ano, em 2024, Maia recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, ampliando sua projeção no cenário internacional.