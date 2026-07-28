Nova função protagoniza Erick Pulga, mas falta de gols "incomoda"

Titular do Esporte Clube Bahia, Erick Pulga mostrou uma novidade desde o retorno do Campeonato Brasileiro após o fim da pausa para a Copa do Mundo. Acostumado a jogar dando amplitude pelo lado esquerdo, o atacante atuou em posicionamento diferente nos últimos jogos.

Embora não tenha deixado de lado sua característica de velocidade e drible, Erick Pulga funcionou como uma espécie de segundo atacante. A entrada de Zé Guilherme na equipe titular, que substituiu Luciano Juba durante o período de recuperação de lesão, condicionou a variação tática.

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Com a presença de um lateral-esquerdo que ataca mais pelo corredor, Pulga foi explorado como um atacante que se movimentou mais por dentro, se aproximando do centroavante. O atleta de 25 anos só retornou para a ponta depois da entrada de Juba no empate com o Corinthians. O camisa 46 passou a ocupar — como de praxe — o centro do campo.

Faltou o gol

A mudança tática fez Pulga protagonizar lances importantes contra Chapecoense, Atlético-MG e Corinthians. O camisa 16 sofreu pênalti diante dos catarinenses e participou diretamente de dois gols anulados contra os paulistas. No entanto, ele não conseguiu de fato balançar as redes.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 28, Pulga reconheceu que se sente incomodado com os números ofensivos. O jogador tricolor só marcou um gol no Brasileirão 2026, durante a derrota por 3 a 2 para o Coritiba. Ele, contudo, entende que "vem fazendo bom trabalho".

“Fico feliz pelo empenho e por estar me dedicando muito. Claro que me incomoda a questão dos gols, mas acredito que venho fazendo um bom trabalho dentro do que o Rogério pede taticamente e ajudando a equipe. Coletivamente, acho que estamos muito bem. Essa pausa foi muito importante para nós. Voltamos mais confiantes, e é isso que estamos levando para dentro de campo para fazer o nosso melhor”

Amistoso antes do duelo oficial

Erick Pulga também comentou a preparação para o duelo com o Fluminense, equipe que foi adversária em amistoso durante a pausa no calendário. Para ele, esse jogo ajudou a mostrar "coisas positivas e negativas" da equipe carioca.

Erick Pulga em entrevista coletiva - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

“O amistoso é sempre bom. É uma preparação depois de um período parado e isso é muito importante para a gente, até para observar alguns jogadores deles, o esquema tático da equipe. Fizemos um belo trabalho, uma boa preparação e observamos algumas coisas positivas e negativas deles”, pontuou.

O confronto contra o Flu está marcado para esta quarta-feira, 29, às 21h30, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.