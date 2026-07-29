Com estilos opostos, Bahia e Vitória marcam gols de forma semelhante no Brasileirão

Apesar de possuírem estilos de jogo opostos, Bahia e Vitória têm marcado seus gols de maneira semelhante no Campeonato Brasileiro de 2026, como mostra o levantamento divulgado pelo perfil DataFut no X (antigo Twitter), nesta segunda-feira, 27, um dia após a conclusão da 20ª rodada do torneio.

Como os times marcam gols no Campeonato Brasileiro?



(Viz by @DataFutebol e Dados via WhoScored) pic.twitter.com/5VG2LdaFVZ — DataFut (@DataFutebol) July 27, 2026

Enquanto a equipe comandada por Rogério Ceni preza pela posse de bola durante os jogos, apostando na troca de passes como sua principal forma de atacar, o Vitória de Jair Ventura está mais acostumado a se fechar na defesa e explorar jogadas de transição rápida para surpreender os adversários.

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Isso se materializa quando se observa que o Bahia é o quarto time com mais posse de bola no torneio, com 54,9% de média, além de ser o terceiro que mais acerta passes por jogo (380). Por outro lado, o Vitória é o quarto time com a menor média de posse de bola (46%) e o terceiro que menos acerta passes por jogo (285) em todo o campeonato.

No entanto, os dois times possuem uma taxa similar de gols marcados em jogadas construídas, bolas paradas e pênaltis.

Mapa dos gols da dupla BaVi

Mesmo com apenas cinco pontos de distância entre os dois times no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem se mostrado muito mais eficiente no campo de ataque, marcando 29 gols até o momento, enquanto o Vitória fez somente 22.

Construção

A questão é que, dos 29 gols marcados pelo Tricolor Baiano, 17 foram em jogadas construídas, ou seja, 58% dos seus gols. O Vitória, por sua vez, marcou 13 gols construindo jogadas, o que representa 59% dos seus 22 gols.

Bolas paradas

Em relação às bolas paradas, que contam gols em cobranças de faltas e escanteios, o Bahia registrou seis dos seus 29 gols (20%) marcados dessa forma, enquanto o Vitória fez quatro dos seus 22 gols (18%) assim.

O Bahia marcou um gol de falta, cobrada por Luciano Juba, enquanto o Vitória somou gols de falta com Renato Kayzer e o volante Zé Vitor.

Pênaltis

Em relação às penalidades, os dois times também têm um aproveitamento parecido. Enquanto o Bahia bateu seis pênaltis e converteu quatro (66%), o Vitória teve quatro cobranças a seu favor e converteu três (75%).

Quando esses gols são colocados na análise geral dos dois times, o resultado é o mesmo: 13% dos gols de ambas as equipes no Brasileirão 2026 saíram de cobranças de pênaltis.

Contra-ataque

A primeira diferença entre as duas equipes está nos gols marcados em jogadas de contra-ataque, critério no qual o Bahia ainda está zerado. O Tricolor Baiano é um dos dois únicos times no Campeonato Brasileiro de 2026 que ainda não marcou nenhum gol em jogada de contra-ataque, ao lado do Flamengo, dono do melhor ataque do torneio.

O Vitória, por sua vez, aparece com somente dois gols marcados em jogadas de contra-ataque, o que representa 9% dos 22 gols feitos pelo Leão no Brasileirão.

Dos cinco times de menor posse de bola do torneio (Coritiba, Chapecoense, Remo, Vitória e Botafogo, em ordem), ou seja, aqueles que tendem a ter um estilo de jogo mais defensivo e reativo, o Vitória é o que marcou menos gols em jogadas de contra-ataque, empatado com a Chapecoense, o pior ataque da competição, com 19 gols.

Gols-contra

O Bahia leva vantagem sobre o Vitória em relação aos gols-contra marcados a seu favor.

O Tricolor Baiano comemorou esse tipo de gol em duas ocasiões: contra o Coritiba, em uma jogada trabalhada em que o zagueiro Thiago Coser tentou cortar um cruzamento e desviou para dentro do gol; e contra o Botafogo, quando o zagueiro Ferraresi errou um recuou para o goleiro e tocou a bola para dentro do próprio gol.

O Vitória, por sua vez, ainda não marcou gols-contra no Campeonato Brasileiro de 2026.

Tabela detalhada